Украина по уровню коррупции сравнялась с Россией и Казахстаном

Сегодня, 10:41

Из-за увеличения числа участников индекса Украина опустилась на 131 место

Украина опустилась на 131 место в индексе коррупционных стран. Фото: из открытых источников
Украина опустилась на 131 место в индексе коррупционных стран. Фото: из открытых источников

Украина в 2016 году улучшила свою оценку в Индексе восприятия коррупции (CPI) с 27 до 29 по 100 балльной шкале, однако из-за увеличения числа участников индекса со 168 до 176 опустилась на 131-е место со 130-го, которое оно занимала год назад, сообщается в среду на сайте организации "Transparency International Украина".

"Улучшению нашей позиции в мировом рейтинге способствовало продвижение антикоррупционной реформы, однако отсутствие действенной судебной системы и фактическая безнаказанность коррупционеров не дает Украине сделать мощный рывок вперед и преодолеть 30-балльный барьер, называемый "позором для нации", – указывается в релизе.

Согласно ему, Украина разделила 131 место с Россией, Казахстаном, Ираном и Непалом.

В сообщении отмечается, что больше всего баллов Украине принесло исследование World Justice Project Rule of Law Index, учитываемое в построении CPI, в котором показатель нашего государства вырос на 10 баллов по сравнению с прошлыми годами. Это связано с уменьшением использования служебного положения в органах исполнительной власти (показатель улучшился на 14%), в полиции и вооруженных силах (показатель улучшился на 6%), но в судебной ветви власти ситуация осталась такой же, что и во времена Виктора Януковича.

Transparency International добавляет, что большую роль гражданского общества в осуществлении демократических преобразований отметило исследование Freedom House Nations in Transit, которое в этом году принесло Украине +4 балла. Главными его достижениями эксперты назвали подотчетность государственных закупок благодаря системе ProZorro, государственное финансирование партий, первые расследования НАБУ, участие общественности в антикоррупционных реформах. Крупнейшими вызовами исследование признало слабость институтов, которые должны обеспечивать верховенство права, чрезмерную зарегулированность экономики и сосредоточение власти в руках олигархических кланов.

В релизе указывается, что негативными оценками Украину наградили исследования World Economic Forum Executive Opinion Survey (-1 балл) и Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings (-2 балла). Согласно им бизнес увидел значительную коррупцию при распределении государственных средств, а судебную систему признал неспособной помешать этому.

Средняя оценка в 2016 году составила 43 балла, рейтинг более, чем двух третей стран – меньше 50, что свидетельствует о высоком уровне коррупции в государственном секторе государства, отмечают составители рейтинга.

Возглавляет рейтинг, как и в 2015 году, Дания с 90 баллами, в этом году с ней делит первую строчку рейтинга Новая Зеландия, на третьем и четвертом местах – Финляндия и Швеция. Замыкают список Сомали, Южный Судан и КНДР.

Страны с наилучшими показателями, считает организация, отличаются высоким уровнем свободы прессы, доступом к информации о бюджете, неподкупностью власть имущих, судебными органами, не делающими различий между богатыми и бедными людьми и функционирующими независимо от других частей государственной системы.

Страны с наихудшими показателями характеризуются недобросовестным управлением, неблагонадежными государственным институтами, а также недостаточным уровнем независимости средств массовой информации.

Как сообщалось, "коррупция" стала словом 2016 года в Украине.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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