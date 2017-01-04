Украина решила регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области во время учений

Министерство обороны Украины решило регулярно проводить учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем.

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью "5 каналу", передают "Українські Новини".

Он отметил, что реакция России на ракетные стрельбы Украины, проведенные над Черным морем 1-2 декабря 2016 года, была неадекватной.

"Реакция Москвы была прогнозированной, но слишком резкой, по моему мнению", – подчеркнул министр.

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области.

В то же время он отметил, что учения прошли успешно, и Минобороны намерено сделать их регулярными.

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", – заявил Полторак.

По его словам, практически ни одной внештатной ситуации во время учений не произошло.

Напомним, в начале декабря украинские бойцы потренировались сбивать "крылатые ракеты" и отбивать вторжение РФ.