Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Украина решила регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем http://www.segodnya.ua/img/article/7855/58_main.1483537980.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/58_tn.1483537980.jpg Украина Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области во время учений

Украина решила регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем

Сегодня, 15:51

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области во время учений

Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua
Фото: flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Министерство обороны Украины решило  регулярно проводить учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем.

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в интервью "5 каналу", передают "Українські Новини".

Он отметил, что реакция России на ракетные стрельбы Украины, проведенные над Черным морем 1-2 декабря 2016 года, была неадекватной.

"Реакция Москвы была прогнозированной, но слишком резкой, по моему мнению", – подчеркнул министр.

Полторак заявил, что Минобороны было готово к нанесению Россией ракетного удара по украинским пусковым установкам в Херсонской области.

В то же время он отметил, что учения прошли успешно, и Минобороны намерено сделать их регулярными.

"Я оцениваю эти учения как очень удачные и очень нужные. Мы ни у кого спрашивать не собираемся, какие учения проводить нам на нашей территории. Они будут регулярными настолько, насколько нам нужно будет их проводить. Мы их будем проводить", – заявил Полторак.

По его словам, практически ни одной внештатной ситуации во время учений не произошло.

Напомним, в начале декабря украинские бойцы потренировались сбивать "крылатые ракеты" и отбивать вторжение РФ.
Черное море, Минобороны, стрельба, учения, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость "Украина решила регулярно проводить ракетные стрельбы над Черным морем". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинские новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Степан Полторак. Фото: Facebook

ВСУ рассчитывают на улучшение сотрудничества с Пентагоном – Минобороны

Сегодня, 14:13

Степан Полторак заявил, что сотрудничество Вооруженных сил Украины с Пентагоном будет продолжено

Донбасс

Степан Полторак. Фото: Минобороны

ВСУ не нарушили Минские соглашения, заняв новые позиции у Светлодарской дуги – Полторак

Сегодня, 12:32

Речь идет о поселке Новолуганское, в которое в конце декабря вошли украинские военные и установили блокпост

Донбасс

Российские военные. Фото: voenpro.ru

Полторак назвал число российских войск на Донбассе

Сегодня, 11:39

На передовой сосредоточено огромное количество вооружения и техники РФ, заявляют в Минобороны 

Донбасс

Обстрелы продолжаются. Фото: Союз "Народная память"

Украинских военных обстреляли из БМП и гранатометов: двое бойцов ранены

Сегодня, 09:23

Противник вел огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов, также стреляли снайперы 

Украина

Украинские военные. Фото: Facebook

Враг не прошел: Муженко подвел итоги года для украинской армии

31 Декабря 2016, 14:14

В Минобороны надеются, что и в 2017 году Украина сможет успешно противостоять агрессору

Происшествия и криминал

Боевики продолжают обстрелы. Фото: из открытых источников

Война на Донбассе: Боевики на Новый Год устроили обстрел военных на Светлодарской дуге

1 Января, 13:06

За минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.