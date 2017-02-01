Украина сделала прорыв в импортозамещении вооружений – Минэкономики

За два с половиной года противостояния с Россией Украине удалось достигнуть импортозамещения 80% продукции военно-промышленного комплекса, которую ранее преимущественно закупали в РФ.

Об этом в ходе шестой международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений" заявил замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

"В вопросе импортозамещения сегодня большой прорыв сделан в сфере оборонно-промышленного комплекса в развитии бронетанковой техники. Вот это основной вид, где пошло очень мощное импортозамещение. Локализация производства в Украине составляет по отдельным видам техники, в том числе и по бронетанковой технике, до 80%. Большой процент в авиастроительстве сейчас очень мощно за компанией "Антонов" – она работает над замещением материалов, по которым в свое время была очень жесткая кооперация. В том числе это и по стрелковому вооружению. Там у нас почти вся модернизация происходит, я имею в виду калибр до 23 мм, все до 80% изготавливается в Украине и странах Варшавского договора (Венгрия, Германия, Румыния, Болгария, Польша – Авт.), которые сегодня еще могут нам поставлять то оборудование и запчасти, которые у низ используются на аналогичной технике", – сказал Юрий Бровченко.

Также, по его словам, в вопросе закупок на сегодняшний день нет абсолютно никакого преимущества, у кого закупать: у государственной или негосударственной компании. "Сегодня основным видом является качество продукции. Если частное предприятие поставляет качественную продукцию Министерству обороны или другим структурам, оно принимает участие в государственном оборонном заказе и в программе закупок военной техники. Если анализировать государственный оборонный заказ 2016 года, о чем я сегодня могу говорить, то почти половина на половину. Половина государственного оборонного заказа выполняют частные предприятия", – подытожил Бровченко.

Напомним, "Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года.

Среди главных инновационных проектов назван новейший транспортный самолет АН-132, беспилотник "Горлица", и также беспилотный броневик "Фантом", боевые модули "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет", цифровая система управления огнем "Охотник", минометы и много другого вооружения.