Украинцам, которые живут не прописке, грозят штрафы: кого и за что могут "наказать"

С весны 2017-го киевская власть планирует проверять, сколько человек проживают в квартирах и выявлять украинцев без регистрации, об этом заместитель мэра столицы Петр Пантелеев заявил еще в конце прошлого года. Проверки коснутся только тех, кто живет в квартирах без счетчиков на холодную и горячую воду. Цель проверки – добиться "справедливости" при оплате коммуналки. Так, платежки на горячую и холодную воду в квартирах без счетчиков приходит на социальную норму потребления. При этом норма зависит от того, сколько человек пользуется услугами. Юрист компании "Де-Юре" Александр Гун в комментарии "Сегодня.ua" пояснил, что грозит украинцам без регистрации и кто имеет право проверять прописку.

Согласно ст. 6 Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", украинцы должны менять регистрацию, если собираются проживать по новому адресу не менее шести месяцев. При этом, военнообязанные, участники судебных процессов, украинцы с невыполненными имущественными обязательствами должны сообщать о том, что переехали, через месяц отсутствия по "старому адресу", рассказывает юрист.

Для регистрации нужен документ, например, договор аренды жилья или право собственности на квартиру. Кроме того, в центр административных услуг нужно принести оригинал паспорта того, кто регистрируется и того, кто владеет жильем. Мужчинам также придется показать военный билет.

Украинцу, который проживает не по месту прописку, и при этом в течение 30 дней не зарегистрировался, на первый раз грозит предупреждение, объясняет Александр Гун. Если же в течение года "попасться" повторно – придется заплатить штраф от 17 до 51 гривни.

"Также, считаю, что в случае невыполнения требований по регистрации настоящего места пребывания, могут возникнуть сложности у лиц, принимающих участие в любом судебном процессе из-за того, что суд осуществляет официальную переписку с таким лицом по адресу зарегистрированного места жительства. Это может привести к тому, что лицо не будет знать о вызовах его в суд и соответственно вынесении в отношении него судебные решения", – рассказывает юрист.

Проверять регистрацию могут органы местной власти и сотрудники центра предоставления административных услуг. Однако, учитывая небольшой размер штрафов, ходить по квартирам и офисам с целью найти украинцев без прописки чиновники не будут, считает Александр Гун.