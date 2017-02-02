Украинцев ждет перемена погоды: мокрый снег и потепление (видео)

Сегодня, 13:43

Cиноптики обещают, что в стране днем будет до восьми градусов тепла 


3 февраля в Киеве облачно с прояснениями, снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем 0...+2 градуса, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе облачно с прояснениями, дождь со снегом, в Закарпатье сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -1...+6 градусов.

На севере облачно с прояснениями, снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем -2...+3 градуса.

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В центре облачно с прояснениями, снег с дождем, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-11 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, в Луганской области до -16 градусов, днем -2...-7 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+8 градусов.
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