Резкая перемена погоды в Украине: прогноз на неделю

Уже через несколько дней, сообщают в Укргидрометцетре, столбик термометра может опуститься до отметки 11 градусов ниже нуля

Украинцев на этой неделе ждет резкое похолодание. В среду практически на всей территории страны пройдет снег, а в четверг похолодает до 11-13 градусов мороза, сообщают в Укргидрометцетре. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз погоды на неделю

24 января снег ожидается в Киеве, Чернигове, Сумах и Житомире. При этом температура воздуха будет колебаться в пределах от одного градуса тепла до одного градуса мороза. Ночью столбик термометра опустится до семи градусов ниже нуля.

Самая тепла погода в этот день ожидается на юге – здесь температура воздуха будет колебаться от нуля до двух градусов выше нуля. В центре, на севере и в западных областях страны температура воздуха днем может подняться до одного градуса тепла. Похолодание, согласно прогнозу Укргидрометцетра, ожидается в этот день в Закарпатской области – до семи градусов мороза днем.

Прогноз на 24 января. Фото: Укргидрометцетр

Перемена погоды ожидается в среду, 25 января. В этот день на всей территории страны, кроме юга, Черновицкой и Закарпатской областей, пройдет снег. При этом на всей территории страны, кроме Ужгорода, столбик термометра будет находиться в пределах от одного градуса мороза до одного градуса тепла. В то же время в Закарпатской области похолодает до семи градусов ниже нуля.

Прогноз на 25 января. Фото: Укргидрометцетр

26 января в Украине резко похолодает. На западе страны столбик термометра опустится до трех-пяти градусов ниже нуля. При этом, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В центре страны температура воздуха опустится до семи градусов мороза, на юге – до пяти, в центре – до 11, а на востоке – до 13 градусов мороза днем.

В восточных областях столбик термометра будет колебаться от семи до 12 градусов мороза. В Киеве температура воздуха днем опустится до восьми градусов ниже нуля.

Снег пройдет в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, на остальной территории – переменная облачность.

Прогноз на 26 января. Фото: Укргидрометцетр

27 января снежный циклон распространится также на территорию Полтавской и Харьковской областей. При этом в этот день незначительно потеплеет. На западе температура будет колебаться от нуля до двух градусов мороза, на севере, в центре и столице – от двух до четырех градусов ниже нуля.

Холоднее всего в этот день будет на востоке – до 11 градусов мороза днем.

Прогноз на 27 января. Фото: Укргидрометцетр

Народный прогноз погоды

24 января, сообщает портал "Синоптик", отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался "Федосеево тепло". Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: "Бойся январской весны", хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и теплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли "Татьяна Крещенская", "Бабий кут". Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: "Если снегопад — летом дождик част". А вот теплая метель на Татьяну и "гнилой ветер" (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.

26 января почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звезд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.