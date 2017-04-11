Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю

Сегодня, 07:18

На этой неделе в Украину придут грозовые дожди и похолодание, сообщают в Укргидрометцетре 

Прогноз погоды на неделю. Фото: архив
Прогноз погоды на неделю. Фото: архив

В ближайшие несколько дней на большей части территории Украины ожидаются сильные дожди, передают синоптики. При этом в пятницу, 14 апреля, похолодает до восьми градусов выше нуля. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз на неделю

Во вторник, 11 апреля, на западе Украины пройдут грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах 11-16 градусов выше нуля. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях воздух днем прогреется до 11-13 градусов. В то же время в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях столбик термометра поднимется до отметок 14-18 градусов.

На остальной территории страны, согласно прогнозу Укргидрометцетра, ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла.

11040

Прогноз погоды на 11 апреля. Фото: Укргидрометцентр 

12 апреля дождевой циклон переместится с запада и накроет всю территории Украины. Так, грозовые дожди ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях. Небольшой дождь пройдет в Донецкой, Черниговской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях, а также в Киеве. На остальной территории – переменная облачность. На юге воздух прогреется до 13-15 градусов днем, в центре, в столице, на западе и на севере – до 11-13 градусов. На востоке столбик термометра будет колебаться в пределах 12-14 градусов выше нуля.

12040

Прогноз погоды на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр 

В четверг, 13 апреля, в западных областях пройдут грозовые дожди. Во Львовской, Закарпатской и Волынской областях днем температура воздуха поднимется до 11-13 градусов тепла. Относительно теплая погода в этот день ожидается на юге и востоке – днем столбик термометра будет колебаться в пределах 15-17 градусов выше нуля. Без осадков. В центре, как сообщают синоптики, в этот ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах 14-16 градусов выше нуля. В севере и в столице – от 12 до 15 градусов.

13040

Прогноз погоды на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр 

В пятницу, 14 апреля, в Украине ожидается незначительное похолодание. Так, во Львовской области столбик термометра будет колебаться в пределах 8-10 градусов выше нуля. Такая же погода ожидается в Волынской и Ровенской областях. На остальной территории запада Украины воздух прогреется до 8-10 градусов. В центре – 14-16 градусов выше нуля, в Киеве – от 11 до 13 градусов, на севере – 13-15 градусов, на юге и востоке – 15-17 градусов тепла.
14040

Прогноз погоды на 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр 

На всей территории западной Украины, а также на севере, в Киеве и в Черкасской области пройдет небольшой дожди.

Народный прогноз погоды

11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского, сообщает портал "Синоптик". Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.

12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов — жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.

Церковь отмечает 13 апреля день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут – к холоду; вдруг примолкли – к грозе.

14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья Зажги Снега, Марья – заиграй овражки, Марья – пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течет тёплая вода, то лето будет теплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: "Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли"; "Поликарпов день – начало бесхлебицы". Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.

16 апреля наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.
погода, температура, похолодание, температура воздуха, прогноз погоды, укргидрометцентр

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Какую погоду ждать украинцам. Фото: архив

В Украине резко изменится погода: грозовые дожди, снег и похолодание

8 Апреля, 07:14

В воскресенье на востоке страны ожидается дождь с мокрым снегом 

Люди

Сегодня в Киеве ожидается сильный ветер. Фото: kievvlast.com.ua

Синоптики предупредили киевлян о сильном ветре до конца дня

8 Апреля, 09:10

В ГСЧС просят граждан быть осторожными во время пребывания на улице

Запад

Фото: baurum.ru

Во Львове из-за похолодания снова начали отопительный сезон

8 Апреля, 09:26

В домах жителей батареи станут теплыми в связи с погодными условиями 

Одесса

Погода в Одессе испортится. Фото: AFP

Сегодня Одессу будет штормить

8 Апреля, 10:10

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дожде 

Украина

Синоптики сделали свой прогноз. Фото: AFP

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

9 Апреля, 17:23

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём около 15°С

Люди

Дистанция. Тысячи людей приняли участие в спортивном состязании. Фото: Guide Runner

Как прошел полумарафон в Киеве: первыми пробежали эфиопы

9 Апреля, 20:36

Победитель побил прошлогодний рекорд почти на минуту

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования