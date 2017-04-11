Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю

На этой неделе в Украину придут грозовые дожди и похолодание, сообщают в Укргидрометцетре

В ближайшие несколько дней на большей части территории Украины ожидаются сильные дожди, передают синоптики. При этом в пятницу, 14 апреля, похолодает до восьми градусов выше нуля. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам на этой неделе.

Прогноз на неделю

Во вторник, 11 апреля, на западе Украины пройдут грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах 11-16 градусов выше нуля. Так, во Львовской, Волынской и Ровенской областях воздух днем прогреется до 11-13 градусов. В то же время в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях столбик термометра поднимется до отметок 14-18 градусов.

На остальной территории страны, согласно прогнозу Укргидрометцетра, ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла.

Прогноз погоды на 11 апреля. Фото: Укргидрометцентр

12 апреля дождевой циклон переместится с запада и накроет всю территории Украины. Так, грозовые дожди ожидаются в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях. Небольшой дождь пройдет в Донецкой, Черниговской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях, а также в Киеве. На остальной территории – переменная облачность. На юге воздух прогреется до 13-15 градусов днем, в центре, в столице, на западе и на севере – до 11-13 градусов. На востоке столбик термометра будет колебаться в пределах 12-14 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 12 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В четверг, 13 апреля, в западных областях пройдут грозовые дожди. Во Львовской, Закарпатской и Волынской областях днем температура воздуха поднимется до 11-13 градусов тепла. Относительно теплая погода в этот день ожидается на юге и востоке – днем столбик термометра будет колебаться в пределах 15-17 градусов выше нуля. Без осадков. В центре, как сообщают синоптики, в этот ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться в пределах 14-16 градусов выше нуля. В севере и в столице – от 12 до 15 градусов.

Прогноз погоды на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В пятницу, 14 апреля, в Украине ожидается незначительное похолодание. Так, во Львовской области столбик термометра будет колебаться в пределах 8-10 градусов выше нуля. Такая же погода ожидается в Волынской и Ровенской областях. На остальной территории запада Украины воздух прогреется до 8-10 градусов. В центре – 14-16 градусов выше нуля, в Киеве – от 11 до 13 градусов, на севере – 13-15 градусов, на юге и востоке – 15-17 градусов тепла.

Прогноз погоды на 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр На всей территории западной Украины, а также на севере, в Киеве и в Черкасской области пройдет небольшой дожди.

Народный прогноз погоды

11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского, сообщает портал "Синоптик". Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.



12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов — жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.

Церковь отмечает 13 апреля день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия. В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут – к холоду; вдруг примолкли – к грозе.

14 апреля отмечается день памяти Марии Египетской. В народе святую называли Марья Зажги Снега, Марья – заиграй овражки, Марья – пустые щи. Чтобы узнать о предстоящем лете, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течет тёплая вода, то лето будет теплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

15 апреля почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: "Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли"; "Поликарпов день – начало бесхлебицы". Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.

16 апреля наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.