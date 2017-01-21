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Резкая перемена погоды в Украине: прогноз на неделю http://www.segodnya.ua/img/article/7901/21_main.1484991557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/21_tn.1484991557.jpg Украина На следующей неделе в Украине прогнозируют похолодание и снегопады, в то же время на выходных ожидается относительно теплая погода

Резкая перемена погоды в Украине: прогноз на неделю

Сегодня, 11:37

На следующей неделе в Украине прогнозируют похолодание и снегопады, в то же время на выходных ожидается относительно теплая погода

Какую ждать погоду. Фото: архив
Какую ждать погоду. Фото: архив

В Украине на следующей неделе пройдут дожди с мокрым снегом, при этом температура воздуха опустится до семи градусов мороза днем. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

На выходных в Украине ожидается снежная, но относительно теплая погода. В субботу холоднее всего в этот день буде на востоке страны и в Запорожской области – здесь столбик термометра днем может опуститься до отметки в два градуса мороза. В южных областях, кроме Одессы, температура будет колебаться в пределах от одного градуса мороза до одного градуса тепла. То же время в "южной столице" Украины потеплеет до двух градусов выше нуля.

Воздух также прогреется до двух градусов тепла в центре и на севере страны. В Западных областях – от одного градуса тепла до одного градуса мороза. Малооблачная погода ожидается в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, на остальной территории страны пройдет снег.

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Прогноз на 21 января. Фото: Укргидрометцетр

Уже в воскресенье осадки в Украине прекратятся. При этом ожидается похолодание. На востоке температура воздуха днем опустится до шести градусов мороза, в центре – до трех, на севере – до пяти, а на западе и юге до одного градуса ниже нуля днем.

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Прогноз на 22 декабря. Фото: Укргидрометцетр

В понедельник, как прогнозируют синоптики, украинцев ждет малооблачная погода. На юге страны может похолодать до двух градусов мороза днем. В то же время на востоке столбик термометра может опуститься до четырех градуса ниже нуля днем. Такая же погода ожидается и на севере страны. В центре столбик термометра будет колебаться между отметками один-три градуса мороза. На западе Украины в этот день возможно потепление до одного градуса выше нуля.

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Прогноз на 23 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Резкая перемена погоды ожидается 24 января, в этот день на большой части территории страны пройдут дожди с мокрым снегом. При этом незначительно похолодает. Так, в Полтавской области столбик термометра днем может опуститься до отметки четыре градуса мороза. На севере и в центре температура воздуха опустится до трех градусов мороза. На юге – от одного градуса мороза до одного градуса тепла, на западе – до трех градусов ниже нуля днем. В Закарпатской, Кропивницкой, Днепропетровской и Донецкой областях, а также на юге страны в этот день ожидается переменная облачность.

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Прогноз на 22 декабря. Фото: Укргидрометцетр

Народный прогноз погоды 

21 января почитается память Емилиана, исповедника, сообщает портал "Синоптик". Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: "Емельян, накрути буран". Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

22 января почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: "Растет день в январе — растет и холод", что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.

23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь.

24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался "Федосеево тепло". Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: "Бойся январской весны", хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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