Украинцев ждет резкая перемена погоды: прогноз на неделю

На выходных ожидается малооблачная погода, температура воздуха опустится до трех-пяти градусов мороза, сообщают в Укргидрометцетре. Но уже на следующей неделе украинцев ждет резкое похолодание – на востоке столбик опустится до 15 градусов ниже нуля днем. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

В субботу, 28 января, в Украине, согласно прогнозу синоптиков, ожидается малооблачная погода. Холоднее всего в этот день будет на востоке – здесь столбик термометра днем опустится до отметки девять градусов мороза. В южных областях температура воздуха днем будет колебаться в пределах от двух до четырех градусов ниже нуля. Такая же погода ожидается и в центре страны. На севере, западе и в столице – от одного до трех градусов мороза.

Прогноз на 28 января. Фото: Укргидрометцетр

В воскресенье незначительно похолодает на востоке – до семи градусов ниже нуля. На остальной территории страны столбик термометра будет колебаться между отметками один-три градуса ниже нуля.

Прогноз на 29 января. Фото: Укргидрометцетр

30 января синоптики прогнозируют резкое похолодание на востоке страны – до 15 градусов мороза днем. В Днепропетровской области в этот день похолодает до 11 градусов ниже нуля. На севере столбик термометра опустится до пяти градусов ниже нуля. В столице возможно похолодание до четырех градусов мороза днем.

Прогноз на 30 января. Фото: Укргидрометцетр

В то же время в центре и на юге температура воздуха будет колебаться между отметками от двух до четырех градусов мороза. В западных областях – от одного до трех градусов мороза. На всей территории страны ожидается небольшая облачность. Такая же погода ожидается и 31 января.

Народный прогноз погоды

28 января почитается память, сообщает портал "Синоптик". преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: "Пётр-Павел дня прибавил", что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звезды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.

29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: "Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю". Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза

30 января почитается память преподобного Антония Великого. В прежние времена этот день называли Антон Перезимний — именно 30 января считалось серединой зимы. В этот день часто случались оттепели, а следом за ними наступали сильные морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу верить нельзя: "Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет". Если на Антония небо заволакивалось тучами, ожидали метели.

31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла. Этот день называли "Афанасий-ломонос", поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос". Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: "Коли капель — в весну раннюю верь". А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться. Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.