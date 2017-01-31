Резкая перемена погоды в Украине: синоптики обещают потепление

Уже к концу этой недели температура воздуха на западе и юге страны может достигнуть семи градусов тепла

В Украине после морозных выходных ждет потепление, сообщают синоптики. Холоднее всего на этой неделе, согласно прогнозу Укргидрометцетра, будет на востоке страны – в начале недели здесь похолодает до 12 градусов мороза, однако ближе к пятнице столбик термометра закрепится на отметке четыре градуса ниже нуля. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

Во вторник, 31 января, в Украине ожидается морозная погода. На востоке страны температура воздуха днем опустится до 12 градусов мороза. В Сумской области столбик термометра будет колебаться между отметками в 10-12 градусов со знаком "минус".

Относительно теплая погода, согласно прогнозу Укргидрометцетра, в этот день ожидается на юге и западе страны – от одного градуса тепла до одного градуса мороза. В центре температура опустится до шести градусов ниже нуля, такая же погода ожидается и в столице. При этом 31 января осадки в Украине не прогнозируется – на всей территории страны будет переменная облачность.

Прогноз на 31 января. Фото: Укргидрометцетр

Первого февраля украинцев ждет потепление. Так, на востоке столбик термометра опустится до отметки в восемь градусов ниже нуля, в центре и на севере – до шести градусов мороза. При этом на западе возможно потепление до трех градусов тепла днем, а на юге – до четырех градусов выше нуля.

Прогноз на 1 февраля. Фото: Укргидрометцетр

Второго февраля в Украине ожидается резкое потепление. Так, в южных областях страны воздух прогреется до шести градусов тепла днем, в то время как в центре столбик термометра будет колебаться между отметками от одного до шести градусов мороза. Самая теплая погода в этот день ожидается на юге страны – здесь столбик термометра поднимется до семи градусов тепла днем.

Прогноз на 2 февраля. Фото: Укргидрометцетр

Третьего февраля на западе пройдут дожди, при этом температура воздуха будет колебаться между отметками от четырех до шести градусов тепла. На севере страны возможен дождь с мокрым снегом, столбик термометра будет колебаться от нуля до двух градусов мороза. Небольшой снег пройдет также в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. На остальной территории страны – переменная облачность.

Прогноз на 3 февраля. Фото: Укргидрометцетр

На юге потеплеет до шести градусов тепла, на востоке ожидается до четырех градусов мороза днем.

Народный прогноз погоды

31 января почитается память святителей Афанасия и Кирилла, сообщает портал "Синоптик". Этот день называли "Афанасий-ломонос", поскольку стояли лютые Афанасьевские морозы: "Ломонос морозит нос", "Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос". Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра. Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: "Коли капель — в весну раннюю верь". А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться. Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.

2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли "Ефимкины метели". По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее. Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной. Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей. А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.

3 февраля почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: "Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил — будет доброе жито да мука в сито" – молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода — на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: "Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов". Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если "снежные узоры" поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.