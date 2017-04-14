Украинцев ждут дожди и похолодание: прогноз погоды на неделю

Сегодня, 07:00

На Пасху в южных областях Украины ожидается относительно теплая погода – днем столбик термометра поднимется до отметки в 14-16 градусов

Какую погоду ждать украинцам. Фото: архив
Какую погоду ждать украинцам. Фото: архив

В Украине в ближайшие несколько дней ожидается дождливая погода, при этом температура воздуха будет колебаться в пределах 9-11 градусов выше нуля. В начале следующей недели, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до восьми градусов выше нуля. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

В субботу, 15 апреля, дожди пройдут на всей территории страны, кроме юга. В Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях ожидается переменная облачность. Здесь столбик термометра будет колебаться в пределах 14-17 градусов выше нуля.

Относительно холодная погода, согласно прогнозу синоптиков, в этот день будет на севере страны – здесь столбик термометра будет колебаться в пределах 9-11 градусов выше нуля. В то же время в центре, западе и на востоке воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. В Киеве 15 апреля пройдет небольшой дождь, а столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов тепла.

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Прогноз на 15 апреля. Фото: Укргидрометцетр

В воскресенье небольшой дождь пройдет по всей Украине. На западе температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов выше нуля. На севере – 11-13 градусов выше нуля. В восточных областях – 12-14 градусов. В южных областях Украины ожидается относительно теплая погода – днем столбик термометра поднимется до отметки в 14-16 градусов.

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Прогноз на 16 апреля. Фото: Укргидрометцетр

17 апреля на западе столбик термометра поднимется до 8-10 градусов. На западе воздух прогреется до 14 градусов выше нуля. Такая же погода ожидается на востоке.

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Прогноз на 17 апреля. Фото: Укргидрометцетр

В то же время в центре и в Киеве температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов.

Народный прогноз погоды

15 апреля, сообщает портал "Синоптик", почитается память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. В народе Тита называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. К середине апреля выходили зимние запасы. В народе говорили: "Ничего нет, ни крохи, ни зерна, ни капли"; "Поликарпов день – начало бесхлебицы". Наши предки считали: если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит, будет тяжело народу в этом году.

16 апреля наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.

17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа, песнописца и творца канонов. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. В старину выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: "Пришел Федул – тепляк подул". Если в этот день было ненастье, то говорили: "Федул губы надул". До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

19 апреля почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: "Это – к урожаю ранних хлебов".
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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