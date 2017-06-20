Украинцы массово осваивают Facebook

Сегодня, 09:14

Количество пользователей соцсети в стране уже превысило девять миллионов человек

Количество украинских пользователей Facebook стремительно растет. Фото: Лайфхакер
Количество украинских пользователей Facebook стремительно растет. Фото: Лайфхакер

Количество украинских пользователей Facebook продолжает расти фантастическими темпами. 19 июня украинцам впервые удалось преодолеть отметку в 9 млн пользователей. Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей, передает Watcher.

Всего за последний месяц – с 18 мая 2017 года, украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей. А общая аудитория Facebook (любой, кто заходил в соцсеть) превысила аудиторию "ВКонтакте" в Украине.

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По методологии Facebook, пользователями соцсети являются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть будучи при этом залогинены. То есть в этой статистике не учитываются, например, зарегистрированные пользователи, которые не заходят в соцсеть течение последних 30 дней, а также люди, которые не зарегистрированы в соцсети, но просматривают ее контент (например, видео).

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины года одобрил санкции, предусматривающие запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники", санкции также введены против ООО "Яндекс", российских компаний разработчиков-антивирусов "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". Блокируется и доступ к сайту "Кинопоиск".
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