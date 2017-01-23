Украинцы переходят на секонд: топ-10 товаров б/у

Из-за кризиса украинцы чаще стали интересоваться подержанными товарами и покупать вещи в секонд-хендах. Если в сети за 2016 год искали бэушные велосипеды, технику и даже рюкзаки (топ-10 запросов — см. инфографику), то в реальной жизни популярность набирают магазины с поношенной одеждой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. Как рассказали "Сегодня" на одном из сайтов бесплатных объявлений, кроме топ-10 самых популярных запросов за прошлый год, украинцы интересуются и другими товарами. "Например, посуда, покупка или продажа стройматериалов и прочее тоже представляют интерес для пользователей", — рассказала нам pr-менеджер сайта Оксана Венгровская.

По ее словам, основные предметы в перечне самых интересных остались почти те же.

Например, в позапрошлом году однозначным лидером по запросам был велосипед, вторым по популярности был запрос платья, затем — айфоны и диваны. Замыкали первую десятку в 2015 году запросы "Водитель", "Квартира" и "Кроссовки". Незначительно изменились и транспортные запросы украинцев. Если в 2016-м среднюю, пятую позицию, занимает мотоцикл "Ява", то в 2015-м эту позицию занимала лодка, а мотоцикл был на одну ступеньку ниже в рейтинге. Стоимость такого мотоцикла, в зависимости от состояния, варьируется от 8 тыс. грн до 40 тыс. грн, а вот стоимость лодок (в зависимости от состояния и наличия мотора) колеблется от 1800 грн (старая алюминиевая без двигателя) до 218 тыс. грн (мини-катер).

БОГАТЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ. Тенденцию того, что украинцы чаще интересовались секонд-товарами в 2016-м, подтверждают и эксперты. "В Украине наблюдается рост продаж через систему секонд-хендов на 20—30%, — сказал нам руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. — Речь идет о цивилизованных магазинах, куда можно прийти и нормально померять ту или иную вещь. Причем эти вещи были использованы либо 1 раз, либо вообще не надевались, но вышли из моды. В Украину зашли целые сети секондов. Это пользуется популярностью, само направление рассматривается малыми предпринимателями как неплохой бизнес. Среди покупателей есть и такие, кто относит себя даже не к среднему классу, а к людям состоятельным. Почему? Потому что там они могут купить брендовую вещь по цене ниже той, которая в бутиках (к примеру, джинсы в нормальном состоянии на секонде могут обойтись в 100 грн вместо около 800 грн за новые в магазине. — Авт.). Они просто не хотят переплачивать. А среднего класса, к сожалению, остается все меньше, поэтому такие магазины становятся буфером на фоне снижения покупательной способности".

По словам экспертов, набирает популярность и ростовщичество. "Речь идет об отношениях, когда гражданин дает взаймы деньги под проценты, беря в залог ценную вещь. На этом и зарабатывает. Сейчас это очень популярно в провинции", — сказал нам президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Подарки на продажу и обмен техники

Еще одна тенденция, которую подметили аналитики бесплатных сайтов объявлений, — заработок на подарках. В официальном блоге одного из таких ресурсов сообщается, что некоторые украинцы после череды новогодних праздников продают то, что им подарили, но оно не пришлось по вкусу. К примеру, продают пароварку, соковыжималку, купальник, пальто, шапку, смартфон, детский конструктор, бутылку с соской для кормления младенца и музыкальный кубик. Продавцы указывают цены, в несколько раз ниже рыночных, а покупателей "зазывают" тем, что вещью ни разу не воспользовались либо она не подошла по размеру. Хозяева этих ненужных презентов — жители Донецкой, Николаевской, Черновицкой, Херсонской и Киевской областей.

Эксперты говорят, что сейчас также не редкость, когда люди, желая сэкономить, предлагают обменяться мелкой быттехникой. Кроме того, по прогнозам, после того как закрылись многие ФОП, на рынок будет "выброшено" множество мелкой оргтехники, которая также станет предметом бартера.