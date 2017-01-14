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Украинцы покоряют мир: в США руководят вузами, в Германии – оркестрами, а в Канаде – МИД http://www.segodnya.ua/img/article/7875/17_main.1484213271.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/17_tn.1484213271.jpg Украина Главой МИД Канады назначена Христя Фриланд, Пол Еременко – главный инженер авиагиганта, Марта Кузьма – декан школы Йеля

Украинцы покоряют мир: в США руководят вузами, в Германии – оркестрами, а в Канаде – МИД

Сегодня, 08:14

Главой МИД Канады назначена Христя Фриланд, Пол Еременко – главный инженер авиагиганта, Марта Кузьма – декан школы Йеля

Фамилия мамы Фриланд — Хомяк. Фото: AFP
Фамилия мамы Фриланд — Хомяк. Фото: AFP

Талантливые выходцы из нашей страны продолжают удивлять мир. Так, на этой неделе этническая украинка Христя Фриланд стала министром иностранных дел Канады. "Сегодня" собрала украинцев, отличившихся в других странах.

О назначении Фриланд заявил премьер Канады Джастин Трюдо. Новость об этом тут же стала топовой в Украине. "Гордимся и поддерживаем", — написал президент Петр Порошенко в своем "Твиттере". Из официальной биографии политика известно, что Фриланд родилась в Канаде в семье адвоката Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк. Ранее она занимала должность министра международной торговли Канады, член Либеральной партии. А начинала она свою журналистскую карьеру в Украине внештатным корреспондентом Financial Times и The Washington Post. А в 2015 году прославилась как писатель, издав книгу "Моя Украина и большая ложь Путина".

ДРУГИЕ. Христя Фриланд — не единственный политик-украинка в Канаде, где наша диаспора одна из самых многочисленных в мире. К примеру, канадскую оппозицию возглавляет украинка Рона Амброз (девичья фамилия — Чапчук), занимавшая пост главы Минздрава в прошлом правительстве. А на пост министра труда в 2015 году назначена украинка по происхождению Мэри Энн Мыгичук. Также получают украинцы и почетные должности в оборонной сфере. Так, 14 июля руководить армией Канады назначен генерал-лейтенант Пол Винник, который является внуком украинских эмигрантов из города Стрый во Львовской области.

Но, кроме канадцев, в числе знаменитых и выдающихся украинцев современности — Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом основал корпорацию Apple, сооснователь всемирной платежной системы PayPal Максим Левчин и многие другие.

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Играет украинскую музыку

Карабиц: мелодия Украины за рубежом

Виртуоза Кирилла Карабица называют самым успешным украинским дирижером за рубежом. А пару лет назад он даже получил звание лучшего в мире. На родине Кирилл сначала прославился, возглавив симфонический оркестр в Великобритании. А в декабре 2016-го Карабиц стал во главе старейшего оркестра Германии, который славится своей 525-летней историей. 39-летнего украинца прозвали любителем экспериментов за то, что он вносит в репертуар оркестра малоизвестную восточноевропейскую музыку. Будучи сыном украинского композитора Ивана Карабица, Кирилл часто выбирает для концертов родные мелодии. "Я решил играть в том числе и украинскую музыку. Если мы понимаем, кто мы есть, легче рассказывать об этом европейцам", — говорит дирижер. Не забывает Карабиц и бывать в Украине: в 2015 году дирижер давал концерт во Львовской опере и приезжал на каникулы в Киев.

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Известный искусствовед

Кузьма: Декан школы Йеля

Выходцы из Украины удивили мир и в сфере образования. Например, в 2016 году деканат школы искусств Йельского университета возглавила дочь украинских эмигрантов Марта Кузьма. Уроженкой Западной Украины была мама Кузьмы, но она сама родилась уже в США. Кузьма названа первой женщиной, которая стала во главе этой старинной школы — более 150 лет учебным заведением руководили только мужчины. До этого известный искусствовед Кузьма была ректором Королевского института искусств в Стокгольме (Швеция), руководила Офисом искусства в Осло (Норвегия), а также работой киевского Центра искусства Сороса. Общий стаж ее работы в мировых университетах искусства составляет более 25 лет!

Сам президент Йельского университета Питер Салоуэй убежден, что Марта способна вдохновить студентов и будет развивать уникальное видение Йельской школы искусств.

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Судила чемпионат мира в Канаде. Getty Images/Fotobank

Екатерина Монзуль: стала лучшей в мире

Екатерина Монзуль — первая украинская женщина-арбитр категории "элит". Судила финал женской ЛЧ и финал чемпионата мира. В 2015-м была признана лучшим арбитром мира. Перед своим дебютом в мужском чемпионате Украины получила от капитанов букеты красных и белых роз. И позже удалила того капитана, который преподнес красные.

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В США Павел стал Полом. Фото Facebook

Пол Еременко: ТОП-технарь в Airbus

С июля прошлого года украинец Пол Еременко является техническим директором в Airbus Group — крупнейшей в мире промышленной аэрокосмической корпорации. Павел родился во Львове в семье украинского математика, но в 13 лет эмигрировал с родителями в США. Работал в компании Google, а также в исследовательском агентстве одного из подразделений Пентагона.
Канада, США, украинцы, мид, диаспора

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Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

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