Украинцы стали есть больше рыбы

Сегодня, 08:20

До норм потребления морепродуктов страна все равно не дотягивает

Потребление рыбы в Украине выросло. Фото: isorepublic.com
Потребление рыбы в Украине выросло. Фото: isorepublic.com

В 2016 году объемы потребления рыбы в Украине по сравнению с предыдущим годом увеличились на 30%. Об этом сообщает ассоциация "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов".

"Относительная курсовая стабильность гривни в 2016 году, а также отмена дополнительного 10% импортного сбора, действовавшего в 2015 году, позволили украинцам употребить больше полезной рыбы и морепродуктов. Однако потребление рыбы и морепродуктов украинцами все еще остается на низком уровне и далеким от рекомендованных норм", – отметили аналитики.

68444_20170124153416_588757d8c0a22

Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт рыбы. В 2016 году импорт свежей рыбы составил – 10,2 тыс тонн. Импорт мороженой рыбы в декабре увеличился до 26,4 тыс тонн, против 23,7 тыс тонн в ноябре.

Также стало известно о том, что в Украине на пять лет установили квоты на вылов рыбы. Доли на вылов водных биоресурсов будут распределяться с комбинированным подходом – исторический принцип и аукцион.
Украина, украинцы, потребление, рыба, квоты

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцы стали есть больше рыбы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UBR.UA

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Правила рыбной ловли могут измениться. Фото: Pixabay

В Украине могут измениться правила для рыбаков

12 Января, 08:11

В Азовском море хотят ввести запрет на ловлю осетровых рыб, а на водохранилищах - на некоторые сети

Невероятное

В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен

5 Января, 12:24

На первом в этом году рыбном аукционе продали тунца-рекордсмена весом 212 килограммов

Одесса

На Дунае браконьер поймал редкую белугу весом 120 кг

21 Декабря 2016, 16:13

Рыба занесена в Красную книгу, правоохранители открыли уголовное производство

Экономика

Икра по-прежнему доступна далеко не всем, но покупать ее стали больше Фото из архива "Сегодня"

Украинцы стали чаще покупать деликатесы: топ-10 импортных продуктов

20 Декабря 2016, 08:14

Вырос спрос на  импортные продукты. Эксперты: у народа стало больше денег и наше дорожает

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования