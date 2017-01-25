Украинцы стали есть больше рыбы

В 2016 году объемы потребления рыбы в Украине по сравнению с предыдущим годом увеличились на 30%. Об этом сообщает ассоциация "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов".

"Относительная курсовая стабильность гривни в 2016 году, а также отмена дополнительного 10% импортного сбора, действовавшего в 2015 году, позволили украинцам употребить больше полезной рыбы и морепродуктов. Однако потребление рыбы и морепродуктов украинцами все еще остается на низком уровне и далеким от рекомендованных норм", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт рыбы. В 2016 году импорт свежей рыбы составил – 10,2 тыс тонн. Импорт мороженой рыбы в декабре увеличился до 26,4 тыс тонн, против 23,7 тыс тонн в ноябре.

Также стало известно о том, что в Украине на пять лет установили квоты на вылов рыбы. Доли на вылов водных биоресурсов будут распределяться с комбинированным подходом – исторический принцип и аукцион.