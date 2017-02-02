Украинцы стали реже жениться и чаще разводиться

В 2016 году украинцы реже играли свадьбы и чаще разводились. Таковы данные Минюста о заключении актов гражданского состояния. "Сегодня" узнала, в каких регионах страны народ узаконивает отношения с наибольшей охотой, а где семьи чаще распадаются.

Если в 2015 году уменьшалось как количество браков, так и количество разводов, то в 2016-м тенденции изменились. В прошлом году в стране образовалось 229,45 тыс. новых семей — это на 69,6 тыс. меньше, чем годом ранее (299 тыс. заключенных браков в 2015-м). Что касается разводов, то их число, напротив, немного выросло — на 1,2 тыс. (35,46 тыс. в 2016-м против 34,2 тыс. в 2015-м). По мнению экспертов, такие тенденции связаны с обстановкой в стране. "Браков, как и в прошлом году, меньше в первую очередь из-за экономических проблем и связанных с ними бытовых трудностей: система кредитования жилья для молодых семей работает плохо, а стоимость аренды квартир растет. Не говоря уже о том, что сама свадьба влетит в копеечку, — объясняет психолог Лилия Воронина. — А что касается роста количества разводов, то тут несколько причин. Во-первых, семьи стали чаще распадаться из-за войны на Донбассе: наши бойцы возвращаются из зоны боевых действий с нарушенной психикой и физическими увечьями, а для их жен это часто непосильная ноша. Во-вторых, рост цен на все нарушает устоявшийся бюджет семей и чаще приводит к бытовым конфликтам и, как следствие — к разводам. В-третьих, из-за обстановки в стране часто возникают ситуации, в которых один из супругов хочет переехать жить в другой город или даже страну, а второй к этому не готов".



Регионами-лидерами по количеству свадеб и разводов, как и в прошлом году, остаются Киев, Днепропетровская и Харьковская области. Реже всего оформляют брак, как и в прошлом году, на Луганщине, а разводятся реже всего в Закарпатской области (в 2015-м чемпионом по крепким семьям была Луганская область). "Дело в том, что в Западной Украине люди с большим трепетом чтят семейные ценности, там в институт брака плотно интегрирована религия, которая не поощряет разводы. В больших городах люди к этому относятся проще, там темп жизни выше, потому и женятся чаще", — говорит психолог.