Украинцы удивили весь мир на чемпионате по шахматам
Василий Иванчук – лучший на чемпионате мира по шахматам после двух дней, Анна Музычук – лидер у женщин
Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, украинский гроссмейстер Василий Иванчук был в великолепной форме! Он начал день с победы над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и завершил его победой над лидером нынешнего турнира Шахрияром Мамедьяровым.
Набрав 8 очков, Иванчук единолично возглавил турнирную таблицу, опережая на 0,5 очка Мамедьярова и Непомнящего.
Магнус Карлсен с 7 очками делит 4-10 места с шестью другими шахматистами.
Судьба титула решится в последний день, когда каждый из шахматистов сыграет пять партий.
В турнире девушек уверенно первое место занимает украинка Анна Музычук.
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