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Украинцы удивили весь мир на чемпионате по шахматам http://www.segodnya.ua/img/article/7837/21_main.1482867216.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/21_tn.1482867216.jpg Украина Василий Иванчук – лучший на чемпионате мира по шахматам после двух дней, Анна Музычук – лидер у женщин

Украинцы удивили весь мир на чемпионате по шахматам

Вчера, 21:33

Василий Иванчук – лучший на чемпионате мира по шахматам после двух дней, Анна Музычук – лидер у женщин

Василий Иванчук раздумывает над ходом
Василий Иванчук раздумывает над ходом

Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, украинский гроссмейстер Василий Иванчук был в великолепной форме! Он начал день с победы над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и завершил его победой над лидером нынешнего турнира Шахрияром Мамедьяровым.

Набрав 8 очков, Иванчук единолично возглавил турнирную таблицу, опережая на 0,5 очка Мамедьярова и Непомнящего.

Магнус Карлсен с 7 очками делит 4-10 места с шестью другими шахматистами.

Судьба титула решится в последний день, когда каждый из шахматистов сыграет пять партий.

В турнире девушек уверенно первое место занимает украинка Анна Музычук.
шахматы, гроссмейстер, Василий Иванчук, Магнус Карлсен, Анна Музычук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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