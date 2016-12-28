Украинцы удивили весь мир на чемпионате по шахматам

Василий Иванчук – лучший на чемпионате мира по шахматам после двух дней, Анна Музычук – лидер у женщин

Во второй день чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара Дохе, украинский гроссмейстер Василий Иванчук был в великолепной форме! Он начал день с победы над чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и завершил его победой над лидером нынешнего турнира Шахрияром Мамедьяровым.

Набрав 8 очков, Иванчук единолично возглавил турнирную таблицу, опережая на 0,5 очка Мамедьярова и Непомнящего.

Магнус Карлсен с 7 очками делит 4-10 места с шестью другими шахматистами.

Судьба титула решится в последний день, когда каждый из шахматистов сыграет пять партий.

В турнире девушек уверенно первое место занимает украинка Анна Музычук.