Украине грозит эпидемия опасной инфекции
В медучреждениях Житомира и Сум дефицит инъекций от смертельных болезней, однако в столице говорят, что все препараты закуплены и переданы на склады в регионы
Украине грози эпидемия кори. Вакцины от туберкулеза нет в роддомах Житомира, а в поликлиниках – дефицит прививок БЦЖ. В Сумах не хватает инъекции против кори, паротита и краснухи, и такая ситуация наблюдается и в других регионах Украины, говорится в сюжете ТСН.
Житомирские медики утверждают, что последняя доза антитуберкулезной сыворотки была использована еще в ноябре прошлого года, а в прошлом году из 4 тыс. малышей вакцинировали только четверть.
В столице говорят, что все препараты закуплены и переданы на склады в регионы и лекарств должно быть с запасом на полгода.
"Если нет вакцины в том или ином заведении – это недоработка на местном уровне. Есть перераспределение из другого лечебного учреждения", – поясняют в Минздраве.
В Житомире же говорят, что перераспределить неоткуда, потому что прививок не хватает физически. Чиновник министерства этому не верит.
"Такого не может быть, чтобы во всех заведениях не было вакцины БЦЖ", – говорит заместитель руководителя управления общественного здоровья Сергей Платов.
Тем временем о дефиците вакцин от некоторых опасных инфекций сигнализируют и из других регионов. Например, на в Сумской области не хватает препаратов против паротита, краснухи и кори. От последней в Украине привито лишь 45% детей, тогда как в соседней Румынии наблюдается эпидемия, которая может легко перекинуться и на нашу страну.
Корь чревата осложнениями, а в Румынии зафиксировано уже тысячи больных и 15 смертельных случаев – при том, что уровень охвата вакцинацией там достигал 89%, в отличие от почти вдвое меньших отечественных показателей.
Кроме нехватки лекарств детской медицине не хватает адекватного календаря прививок – существующий устарел и безнадежно отстает от мирового. Вместо 13 инфекций в Украине вакцинируют только от 10.
"Мы не прививаемся против ветряной оспы, менингококковой инфекции, против ротавирусной инфекции мы не проводим вакцинацию", – признается главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
Просмотреть календарь планируют после того, как исправят ситуацию с прививками по существующим 10 направлениям. Врачи говорят, что в поликлиниках, обеспеченных вакцинами, сейчас наблюдается ажиотаж. Все, кто пропустил прививку в предыдущие годы, когда вакцина не закупались вообще, сейчас пытаются календарь догнать.
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