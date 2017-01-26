В Украине набирает популярность флешмоб 22 Pushup Challenge (видео)

Тысячи украинцев присоединились к всемирному флешмобу "22 pushup challenge". 22 дня подряд они отжимаются по 22 раза. Мэры, генералы, полицейские – привлечены все.

И каждый передает вызов другому. Это все – в поддержку ветеранов боевых действий, которые вернулись домой. Акцию начали американцы. Когда Госдепартамент по делам ветеранов США обнародовал ужасную статистику за 2014 год. Ежедневно 22 экс-бойца кончали жизнь самоубийством.



"Ты приходишь, а у тебя год-полтора как будто из жизни выпали. Возвращаешься, здесь свое движение, свои законы, своя скорость. К ним нужно привыкнуть на уровне психологии, на уровне эмоций. В тоже время многие переоценивают, что они делали, куда им двигаться дальше, они ищут новую работу. Т.е. уровень социальный, бытовой, психологический, вот здесь вот нужна поддержка социума очень сильно", – говорит Татьяна Руденко, психолог.

И больше всего в этом военные поддерживают друг друга.

Национальная академия сухопутных войск имени Сагайдачного вывела на плац 700 воинов. Бесстрашные участники боевой операции не боятся демонстрировать поддержку собратьям.

"Канал "Украина" принимает вызов. Мы также присоединяемся к флешмобу с отжиманиями "22 pushup challenge", – сказал Юрий Сугак, главный редактор канала "Украина".

"Мы понимаем, что нашим бойцам, которые возвращаются к мирной жизни, после войны очень непросто", – добавил Александр Махов, корреспондент.

"Я думаю, нашим ветеранам немного сложнее. Это лишь тот минимум, которым мы можем поддержать наших солдат, которые действительно герои", – сказал Виталий Тарасов, корреспондент.

А эстафету телеканал "Украина" передал коллегам – телеканалу ICTV.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".