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Украинец хотел вывезти в колесе 25 килограммов янтаря в Польшу (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/84_main.1484152267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/84_tn.1484152267.jpg Украина Партию солнечного камня нашли пограничники во время проверки на пункте пропуска 

Украинец хотел вывезти в колесе 25 килограммов янтаря в Польшу (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:29

Партию солнечного камня нашли пограничники во время проверки на пункте пропуска 


Более 25 килограммов янтаря в запасном колесе микроавтобуса пытались переправить в Польшу.

Партию солнечного камня нашли пограничники во время проверки на пункте пропуска Ягодин. Провезти контрабанду пытался украинец. Янтарь был необработанный. И камни, и автомобиль изъяли.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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