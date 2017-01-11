Украинец хотел вывезти в колесе 25 килограммов янтаря в Польшу (видео)

Партию солнечного камня нашли пограничники во время проверки на пункте пропуска

Более 25 килограммов янтаря в запасном колесе микроавтобуса пытались переправить в Польшу.

Партию солнечного камня нашли пограничники во время проверки на пункте пропуска Ягодин. Провезти контрабанду пытался украинец. Янтарь был необработанный. И камни, и автомобиль изъяли.

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