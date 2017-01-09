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Украинец Марченко потерял больше всех позиций в топ-100 рейтинга ATP http://www.segodnya.ua/img/article/7865/83_main.1483971504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/83_tn.1483971504.jpg Украина Долгополов и Стаховский опустились на одну позицию

Украинец Марченко потерял больше всех позиций в топ-100 рейтинга ATP

Сегодня, 16:18

Долгополов и Стаховский опустились на одну позицию

Илья Марченко. Фото AFP
Илья Марченко. Фото AFP

Сегодня обновился рейтинг лучших теннисистов мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Лидером рейтинга остается британец Энди Маррей, несмотря на поражение своему главному конкуренту сербу Новаку Джоковичу в Дохе.

Звание первой ракетки Украины за собой уверенно сохраняет Александр Долгополов. По итогам первой недели 2017 года он опустился на одну позицию и занимает 63-е место.  Сергей Стаховский продолжает борьбу за возвращение в топ-100. Сейчас он занимает всего 110-е место (-1).

Наибольшего регресса в топ-100 рейтинга добился Илья Марченко бывший номер один Украины потерял сразу 19 позиций. Его текущее место – 93-е.

Топ-10 рейтинга АТР на 9 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12560

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11780

3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5155

5 (5). Кеи Нисикори (Япония) – 5010

6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3605

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060
теннис, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, рейтинг АТР, Илья Марченко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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