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Украинец набрал два очка за шесть минут в НБА http://www.segodnya.ua/img/article/7864/93_main.1483954007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/93_tn.1483954007.jpg Украина Алексей Лэнь отыграл всего шесть минут и 10 секунд в поединке против лидера Восточной конференции НБА

Украинец набрал два очка за шесть минут в НБА

Сегодня, 11:26

Алексей Лэнь отыграл всего шесть минут и 10 секунд в поединке против лидера Восточной конференции НБА

Алексей Лэнь (слева) пытается отобрать мяч у Кайли Ирвинга. Фото AFP
Алексей Лэнь (слева) пытается отобрать мяч у Кайли Ирвинга. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на своей площадке потерпел поражение от "Кливленд Кавальерс". Поединок прошел в ночь на понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 120:116 в пользу гостей.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл всего шесть минут и 10 секунд. За это время украинец набрал два очка, попав в кольцо один раз из трех попыток. Также на счету Лэня один блок-шот.

В таблице Западной конференции НБА "Финикс" идет на 13-м месте. "Кливленд" – первый в Восточной конференции.
НБА , Алексей Лэнь, Финикс Санз, Кливленд

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Источник:

Сегодня|Спорт

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