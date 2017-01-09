Украинец набрал два очка за шесть минут в НБА
Алексей Лэнь отыграл всего шесть минут и 10 секунд в поединке против лидера Восточной конференции НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на своей площадке потерпел поражение от "Кливленд Кавальерс". Поединок прошел в ночь на понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 120:116 в пользу гостей.
Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл всего шесть минут и 10 секунд. За это время украинец набрал два очка, попав в кольцо один раз из трех попыток. Также на счету Лэня один блок-шот.
В таблице Западной конференции НБА "Финикс" идет на 13-м месте. "Кливленд" – первый в Восточной конференции.
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