Украинец помог "Финиксу" обыграть одного из лидеров Западной конференции НБА

Алексей Лэнь за 21 минуту в матче против "Сан-Антонио" набрал четыре очка и сделал четыре подбора

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс" обыграл "Сан-Антонио". Поединок прошел в ночь на воскресенье в Финиксе и завершился победой хозяев со счетом 108:105.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь провел на площадке 12 минуту. За это время он набрал четыре очка, сделал четыре подбора и заработал три персональных фола.

В таблице Западной конференции НБА "Финикс Санз" занимает 14-е, предпоследнее место. "Сан-Антонио" идет на втором месте.