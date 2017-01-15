Украинец помог "Финиксу" обыграть одного из лидеров Западной конференции НБА
Алексей Лэнь за 21 минуту в матче против "Сан-Антонио" набрал четыре очка и сделал четыре подбора
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс" обыграл "Сан-Антонио". Поединок прошел в ночь на воскресенье в Финиксе и завершился победой хозяев со счетом 108:105.
Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь провел на площадке 12 минуту. За это время он набрал четыре очка, сделал четыре подбора и заработал три персональных фола.
В таблице Западной конференции НБА "Финикс Санз" занимает 14-е, предпоследнее место. "Сан-Антонио" идет на втором месте.
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