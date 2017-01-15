Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Украинец помог "Финиксу" обыграть одного из лидеров Западной конференции НБА http://www.segodnya.ua/img/article/7883/35_main.1484467962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/35_tn.1484467962.jpg Украина Алексей Лэнь за 21 минуту в матче против "Сан-Антонио" набрал четыре очка и сделал четыре подбора

Украинец помог "Финиксу" обыграть одного из лидеров Западной конференции НБА

Сегодня, 10:12

Алексей Лэнь за 21 минуту в матче против "Сан-Антонио" набрал четыре очка и сделал четыре подбора

По Газоль vs Алексей Лэнь. Фото AFP
По Газоль vs Алексей Лэнь. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс" обыграл "Сан-Антонио". Поединок прошел в ночь на воскресенье в Финиксе и завершился победой хозяев со счетом 108:105.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь провел на площадке 12 минуту. За это время он набрал четыре очка, сделал четыре подбора и заработал три персональных фола.

В таблице Западной конференции НБА "Финикс Санз" занимает 14-е, предпоследнее место. "Сан-Антонио" идет на втором месте.
НБА , баскетболист, Сан-Антонио, Алексей Лэнь, Финикс Санз

Вы сейчас просматриваете новость "Украинец помог "Финиксу" обыграть одного из лидеров Западной конференции НБА". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Наше спорткино-2016: "Доктор Стрэндж" Фонсека и "Славные парни" Усик и Ломаченко

7 Января, 09:30

Драмы, триллеры, комедии и детективы украинского спорта-2016 в 16 фильмах этого года

Украина

Алексей Лэнь - в топ-50 лучших легионеров сезона в НБА

Украинский баскетболист попал в топ-50 лучших легионеров НБА

26 Декабря 2016, 10:23

Алексей Лэнь в рейтинге занял 43-е место, а Джоэль Боломбой в список не попал

Другие

Алексей Лэнь - самый высокооплачиваемый украинец в игровых видах спорта. Фото AFP

Сколько зарабатывают украинские спортсмены в самых богатых лигах мира

15 Ноября 2016, 13:56

Баскетболист Алексей Лэнь получает в НБА почти $5 миллионов, футболист Роман Зозуля в чемпионате Испании - полмиллиона

Украина

Алексей Лэнь. Фото AFP

Украинец набрал семь очков в матче аутсайдеров НБА

13 Января, 10:15

Алексей Лэнь отыграл 10 минут в поединке "Финикс" - "Даллас"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.