Украинец Силлах в Китае победил бывшего соперника Усика

Поединок был остановлен из-за опасного рассечения у украинского боксера

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) в рейтинговом поединке, который состоялся в китайском городе Сужоу, одолел бывшего соперника Александра Усика россиянина Андрея Князева (14-5, 8 КО).

Поединок был остановлен из-за опасного рассечения у Силлаха, поэтому его исход был определен по судейским подсчетам на момент остановки боя. Единогласным техническим решением судей – 88-83, 87-84 и 86-85 победу одержал Силлах.