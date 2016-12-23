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Украинец Силлах в Китае победил бывшего соперника Усика http://www.segodnya.ua/img/article/7826/13_main.1482523239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/13_tn.1482523239.jpg Украина Поединок был остановлен из-за опасного рассечения у украинского боксера

Украинец Силлах в Китае победил бывшего соперника Усика

Вчера, 22:00

Поединок был остановлен из-за опасного рассечения у украинского боксера

Исмаил Силлах. Фото Instagram
Исмаил Силлах. Фото Instagram

Украинский тяжеловес Исмаил Силлах (25-3, 19 КО) в рейтинговом поединке, который состоялся в китайском городе Сужоу, одолел бывшего соперника Александра Усика россиянина Андрея Князева (14-5, 8 КО).

Поединок был остановлен из-за опасного рассечения у Силлаха, поэтому его исход был определен по судейским подсчетам на момент остановки боя. Единогласным техническим решением судей – 88-83, 87-84 и 86-85 победу одержал Силлах.
бокс, Исмаил Силлах, Андрей Князев

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Источник:

XSport

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