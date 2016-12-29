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Украинец Василий Иванчук стал чемпионом мира по шахматам http://www.segodnya.ua/img/article/7840/61_main.1482948766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/61_tn.1482948766.jpg Украина Наш гроссмейстер выиграл мировое первенство по быстрым шахматам

Украинец Василий Иванчук стал чемпионом мира по шахматам

Вчера, 20:08

Наш гроссмейстер выиграл мировое первенство по быстрым шахматам

Василий Иванчук - весь в игре. Фото qatarchess2016.com
Василий Иванчук - весь в игре. Фото qatarchess2016.com

В Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Победа в последнем туре принесла звание чемпиона мира украинцу Василию Иванчуку. Он набрал 11 очков в 15 партиях. Столько же набрали Грищук и Карлсен, но у украинца был лучший дополнительный показатель.

Надо сказать, что по ходу турнира Иванчук обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена и экс-чемпиона Виши Ананда.

Напомним, что в женских соревнованиях чемпионкой мира по быстрым шахматам стала украинка Анна Музычук.
шахматы, чемпионат мира, Василий Иванчук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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