Украинец Виктор Скрипник хочет возглавить сборную Беларуси

Представители Федерации будут вести переговоры со всеми претендентами

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы возглавить национальную сборную Беларуси.

"В федерацию обращались агенты ряда зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника.

Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся", – сказал Сафарьян.

Напомним, в сентябре Скрипник был уволен из "Вердера", который украинец возглавлял с октября 2014 года.