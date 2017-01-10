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Украинец Виктор Скрипник хочет возглавить сборную Беларуси http://www.segodnya.ua/img/article/7868/26_main.1484044608.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/26_tn.1484044608.jpg Украина Представители Федерации будут вести переговоры со всеми претендентами

Украинец Виктор Скрипник хочет возглавить сборную Беларуси

Сегодня, 12:36

Представители Федерации будут вести переговоры со всеми претендентами

Виктор Скрипник. Фото AFP
Виктор Скрипник. Фото AFP

Заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян заявил, что Виктор Скрипник заинтересован в том, чтобы возглавить национальную сборную Беларуси.

"В федерацию обращались агенты ряда зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника.

Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся", – сказал Сафарьян.

Напомним, в сентябре Скрипник был уволен из "Вердера", который украинец возглавлял с октября 2014 года.
футбол, сборная Беларуси, Виктор Скрипник

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