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Украинец вошел в рейтинг Forbes 30 лучших IT-предпринимателей года http://www.segodnya.ua/img/article/7855/83_main.1483542811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/83_tn.1483542811.jpg Украина Конкуренция была жесткой: на 600 мест претендовало около 15 000 номинантов

Украинец вошел в рейтинг Forbes 30 лучших IT-предпринимателей года

Сегодня, 17:10

Конкуренция была жесткой: на 600 мест претендовало около 15 000 номинантов

Харьковчанин Дмитрий Запорожец и команда GitLab Фото: invest.kh.ua
Харьковчанин Дмитрий Запорожец и команда GitLab Фото: invest.kh.ua

29-летний харьковчанин Дмитрий Запорожец, сооснователь стартапа GitLab, вошел в  список Forbes 30 Under 30 в категории Enterprise Tech. С ним в одном списке — основатели, менеджеры, инженеры, исследователи из таких компаний, как Slack, Linledin, IBM, Dropbox, SpaceX, сообщает Ain.

Forbes составляет список а 30 Under 30 каждый год, в него входят ведущие молодые инноваторы и лидеры в возрасте до 30 лет. Лидеров выбирали в 20 категориях (к примеру, "Пользовательские технологии", "Искусство", "Наука", "Образование", "Маркетинг и реклама" и т.д.) по 30 человек в каждой.

В этом году конкуренция была жесткой: на 600 мест претендовало около 15 000 номинантов, это — почти 4% порог входа, попасть в список было труднее, чем поступить в Стэнфорд или Гарвард, отмечают его составители.

Дмитрий — сооснователь и технический директор стартапа. В прошлом году команда GitLab участвовала в зимней программе  инкубатора Y Combinator (сервис был прибыльным еще до акселерации и пришел в инкубатор за опытом). В прошлом и позапрошлом годах стартап поднимал несколько миллионных раундов, последний — $20 млн — в сентябре 2016 года. Общий объем инвестиций — $25,6 млн. C марта 2015 года до сегодня команда GitLab выросла с 9 до 140 сотрудников. Клиентами GitLab являются более 100 000 компаний и организаций, включая NASA, CERN, Alibaba, SpaceX, O’Reilly, IBM, Expedia.

GitLab – это онлайн-сервис для хранения исходного кода проектов, на основе системы управления файлами Git. Разработчикам программного обеспечения подобные сервисы необходимы для отслеживания изменений в коде проектов. Это значит, что каждый раз при изменении части кода сохраняется новая версия. Особенно важно это в крупных компаниях, где над проектами работает большое количество пользователей: так легче отслеживать изменение версий.
рейтинг, Forbes, программист, предприниматели, украинец

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Источники:

ain.ua, Гордон

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