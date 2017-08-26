Украинец ждет резкая перемена погоды: прогноз синоптиков на неделю

В Украине в ближайшие несколько дней пройдут грозовые дожди на западе и севере. При этом столбик термометра на юге поднимется до 30 градусов выше нуля. Уже в среду большую часть страны накроет грозовой циклон, а столбик термометра днем достигнет всего 20 градусов тепла. Сайт "Сегодня" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

В субботу, 26 августа, в Украине ожидается потепление. Небольшие осадки пройдут на западе страны. Синоптики прогнозируют дожди в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях. На остальной территории, согласно прогнозам Укргидрометцентра, в этот день ожидается переменная облачность.

В южных областях температура воздуха поднимется до 30-32 градусов, в центре столбик термометра будет колебаться в пределах 25-29 градусов, на востоке – от 26 до 28 градусов. В столице температура воздуха днем поднимется до 28 градусов. Относительно прохладная погода ожидается в восточных областях – от 23 до 25 градусов. В западных областях – от 25 до 27 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

В воскресенье значительная перемена погоды не ожидается. Дожди пройдут в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. На остальной территории – переменная облачность.

На юге синоптики прогнозируют относительно жаркую погоду – до 32 градусов тепла днем. В центре, в столице и на востоке – от 26 до 28 градусов. А на западе – от 25 до 27. Прохладная погода ожидается на севере, здесь температура воздуха днем будет колебаться в пределах 23-25 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

28 августа грозовой циклон распространится на большую часть территории Украины. Переменная облачность ожидается на юге и востоке. При этом похолодание в этот день синоптики не прогнозируются. Прохладнее всего будет во Львовской, Волынской и Ровенской областях – от 23 до 25 градусов. В других западных областях – от 26 до 28 градусов. На юге столбик термометра поднимется до 33 градусов, на востоке – 28-31 градус, в центре – от 26 до 30 градусов. В Киеве ожидается до 28 градусов тепла днем. На севере страны – от 24 до 26 градусов выше нуля.

Фото: Укргидрометцентр

29 августа в Украине ожидается значительное похолодание. Так, на севере температура воздуха будет колебаться в пределах 17-19 градусов. В столице – от 19 до 21 градуса днем. На западе страны ожидается от 20 до 22 градусов. В центре температура воздуха будет колебаться в пределах 20-24, а на юге – от 26 до 28 градусов. Относительно теплая погода – на западе, здесь температура воздуха днем прогреется до 26-28 градусов.

Грозовой циклон в этот день переместится на центральную, южную и восточную территории страны, в других областях – переменная облачность.

Народный прогноз погоды

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца, сообщает портал "Синоптик". Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

27 августа почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.

29 августа отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас – хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок – осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.

30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.