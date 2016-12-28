Украинка Анна Музычук уверенно лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам

Украинка Анна Музычук укрепила свое лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований.

Во вторник Музычук в 5-8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.

Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно (родилась во Львове и позже сменила гражданство), которые одержали по победе и три раза сыграли вничью, в том числе в очной встрече в 7-м туре. У россиянок стало по 5,5 балла. Такая же сумма баллов у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

В среду пройдут заключительные 9-12-й туры.

В турнире мужчин на чемпионате мира первое место также занимает украинец – Василий Иванчук, который ранее сегодня обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена.