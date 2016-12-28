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Украинка Анна Музычук уверенно лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам http://www.segodnya.ua/img/article/7837/17_main.1482866707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/17_tn.1482866707.jpg Украина Анна укрепила лидерство на ЧМ в Дохе после второго дня

Украинка Анна Музычук уверенно лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам

Вчера, 21:20

Анна укрепила лидерство на ЧМ в Дохе после второго дня

Анна Музычук (справа) доминирует на турнире. Фото chessbase.com
Анна Музычук (справа) доминирует на турнире. Фото chessbase.com

Украинка Анна Музычук укрепила свое лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований.

Во вторник Музычук в 5-8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.

Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно (родилась во Львове и позже сменила гражданство), которые одержали по победе и три раза сыграли вничью, в том числе в очной встрече в 7-м туре. У россиянок стало по 5,5 балла. Такая же сумма баллов у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

В среду пройдут заключительные 9-12-й туры.

В турнире мужчин на чемпионате мира первое место также занимает украинец – Василий Иванчук, который ранее сегодня обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена.
шахматы, Василий Иванчук, Анна Музычук, Екатерина Лагно

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Источник:

РСпорт

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