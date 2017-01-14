Украинка Савчук выиграла парный турнир в Хобарте

Наша теннисистка сыграла во второй финале парного турнира подряд

Румынка Ралука Олару и украинка Ольга Савчук одержали победу в парном разряде турнира в Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В финале они взяли верх над Габриэлой Дабровски из Канады и китаянкой Ян Чжаосюань – 0:6, 6:4, 10:5.

Для пары Савчук / Олару это был уже второй финал подряд в этом году. На чемпионате в Шэньчжэне украино-румынский дуэт уступил в борьбе за титул вторым сеяным Андреа Главачкова (Чехия) / Пэн Шуай (Китай).