Украинка Савчук выиграла парный турнир в Хобарте
Наша теннисистка сыграла во второй финале парного турнира подряд
Румынка Ралука Олару и украинка Ольга Савчук одержали победу в парном разряде турнира в Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 250 тысяч долларов.
В финале они взяли верх над Габриэлой Дабровски из Канады и китаянкой Ян Чжаосюань – 0:6, 6:4, 10:5.
Для пары Савчук / Олару это был уже второй финал подряд в этом году. На чемпионате в Шэньчжэне украино-румынский дуэт уступил в борьбе за титул вторым сеяным Андреа Главачкова (Чехия) / Пэн Шуай (Китай).
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