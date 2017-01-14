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Украинка Савчук выиграла парный турнир в Хобарте http://www.segodnya.ua/img/article/7881/99_main.1484386168.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/99_tn.1484386168.jpg Украина Наша теннисистка сыграла во второй финале парного турнира подряд

Украинка Савчук выиграла парный турнир в Хобарте

Сегодня, 11:29

Наша теннисистка сыграла во второй финале парного турнира подряд

Фото Instagram
Фото Instagram

Румынка Ралука Олару и украинка Ольга Савчук одержали победу в парном разряде турнира в Хобарте, Австралия, с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В финале они взяли верх над Габриэлой Дабровски из Канады и китаянкой Ян Чжаосюань – 0:6, 6:4, 10:5.

Для пары Савчук / Олару это был уже второй финал подряд в этом году. На чемпионате в Шэньчжэне украино-румынский дуэт уступил в борьбе за титул вторым сеяным Андреа Главачкова (Чехия) / Пэн Шуай (Китай).
теннис, Ольга Савчук, Ралука Олару

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Источник:

Большой теннис Украины

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