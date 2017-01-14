Украинки не попали в топ-10 спринтерской гонки на Кубке мира
Валя Семеренко вернулась в биатлон после травмы
Сегодня в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима – она сдвумя промахами стала 11-й.
Сегодняшняя именинница Анастасия Меркушина стала 23-й. Первую гонку в этом сезоне провела Валя Семеренко, финишировал на 30-м месте. Елена Пидгрушная стала 41-й, а Ирина Варвинец – 52-й.
Победа в гонке досталась биатлонистке из Финляндии Кайсе Макаряйнен. Второе место заняла Габриэла Коукалова из Чехии, а третье – немка Лаура Далмайер.
1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8
2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0
3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1
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11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9
23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0
30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8
41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2
52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9
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