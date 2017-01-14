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Украинки не попали в топ-10 спринтерской гонки на Кубке мира http://www.segodnya.ua/img/article/7882/50_main.1484405804.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/50_tn.1484405804.jpg Украина Валя Семеренко вернулась в биатлон после травмы

Украинки не попали в топ-10 спринтерской гонки на Кубке мира

Сегодня, 16:56

Валя Семеренко вернулась в биатлон после травмы

Валя Семеренко провела первую гонку в сезоне. Фото AFP
Валя Семеренко провела первую гонку в сезоне. Фото AFP

Сегодня в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима – она сдвумя промахами стала 11-й.

Сегодняшняя именинница Анастасия Меркушина стала 23-й. Первую гонку в этом сезоне провела Валя Семеренко, финишировал на 30-м месте. Елена Пидгрушная стала 41-й, а Ирина Варвинец – 52-й.

Победа в гонке досталась биатлонистке из Финляндии Кайсе Макаряйнен. Второе место заняла Габриэла Коукалова из Чехии, а третье – немка Лаура Далмайер.

1.  Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8
2.  Габриэла Коукалова (0+0) +22.0
3.  Лаура Далмайер (0+0) +30.1
...
11.  Юлия Джима (1+1) +1:27.9
23.  Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0
30.  Валя Семеренко (1+1) +2:11.8
41.  Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2
52.  Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9
биатлон, Валя Семеренко, Кубок мира по биатлону, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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