Украинки не попали в топ-10 спринтерской гонки на Кубке мира

Валя Семеренко вернулась в биатлон после травмы

Сегодня в немецком Рупольдинге прошла женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима – она сдвумя промахами стала 11-й.

Сегодняшняя именинница Анастасия Меркушина стала 23-й. Первую гонку в этом сезоне провела Валя Семеренко, финишировал на 30-м месте. Елена Пидгрушная стала 41-й, а Ирина Варвинец – 52-й.

Победа в гонке досталась биатлонистке из Финляндии Кайсе Макаряйнен. Второе место заняла Габриэла Коукалова из Чехии, а третье – немка Лаура Далмайер.

1. Кайса Макаряйнен (0+0) 20:51.8

2. Габриэла Коукалова (0+0) +22.0

3. Лаура Далмайер (0+0) +30.1

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11. Юлия Джима (1+1) +1:27.9

23. Анастасия Меркушина (0+1) +1:58.0

30. Валя Семеренко (1+1) +2:11.8

41. Елена Пидгрушная (1+1) +2:33.2

52. Ирина Варвинец (0+1) +2:47.9