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Украинка Савчук в паре с румынкой Олару сразится за трофей в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7879/0_main.1484300299.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/0_tn.1484300299.jpg Украина Ольга Савчук сыграет в финале парного турнира в Хобарте

Украинка Савчук в паре с румынкой Олару сразится за трофей в Австралии

Сегодня, 11:59

Ольга Савчук сыграет в финале парного турнира в Хобарте

Ролука Олару и Ольга Савчук. Фото Instagram
Ролука Олару и Ольга Савчук. Фото Instagram

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал парных соревнований на турнире WTA Hobart International в Австралии.

В полуфинальном матче румынско-украинская пара Ролука Олару/Ольга Савчук переиграла люксембургско-латвийский дуэт Мэнди Минелла/Анастасия Севастова со счетом 6:4, 6:2.

В финале Олару/Савчук сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Чжаосюань Ян (Китай).

Призовые за выход в финал турнира в Хобарте – $6 400 (+180 очков в рейтинг), за победу – $12 300 (+280 очков).
теннисистка, Ольга Савчук

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Сегодня|Спорт

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