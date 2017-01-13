Украинка Савчук в паре с румынкой Олару сразится за трофей в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7879/0_main.1484300299.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/0_tn.1484300299.jpg 2017-01-13T11:59:01+02:00 Украина Ольга Савчук сыграет в финале парного турнира в Хобарте