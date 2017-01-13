Украинка Савчук в паре с румынкой Олару сразится за трофей в Австралии
Ольга Савчук сыграет в финале парного турнира в Хобарте
Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал парных соревнований на турнире WTA Hobart International в Австралии.
В полуфинальном матче румынско-украинская пара Ролука Олару/Ольга Савчук переиграла люксембургско-латвийский дуэт Мэнди Минелла/Анастасия Севастова со счетом 6:4, 6:2.
В финале Олару/Савчук сыграют с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Чжаосюань Ян (Китай).
Призовые за выход в финал турнира в Хобарте – $6 400 (+180 очков в рейтинг), за победу – $12 300 (+280 очков).
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