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Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал турнира в Китае http://www.segodnya.ua/img/article/7856/87_main.1483602317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/87_tn.1483602317.jpg Украина Наша спортсменка выступает в паре с румынкой Ралукой Олару

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал турнира в Китае

Сегодня, 09:40

Наша спортсменка выступает в паре с румынкой Ралукой Олару

Савчук и Олару. Фото Shenzhen Open
Савчук и Олару. Фото Shenzhen Open

На турнире в китайском городе Шэньчжэнь, с призовым фондом $750 000, определились первые финалисты парного разряда.

Украинка Ольга Савчук вместе с Ралукой Олару (Румыния) без борьбы прошли в финал. Их соперники по полуфиналу, посеяные под первым номером, Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.
теннис, теннисистка, Ольга Савчук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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