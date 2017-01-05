Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в финал турнира в Китае
Наша спортсменка выступает в паре с румынкой Ралукой Олару
На турнире в китайском городе Шэньчжэнь, с призовым фондом $750 000, определились первые финалисты парного разряда.
Украинка Ольга Савчук вместе с Ралукой Олару (Румыния) без борьбы прошли в финал. Их соперники по полуфиналу, посеяные под первым номером, Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.
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