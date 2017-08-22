Украинские журналисты решили необычным образом помочь больным детям

Украинские журналисты решили объединить усилия для сбора средств на спасение детских жизней, написав поэтический сборник с намерением заработать средства на продаже книги, чтоб закупить медицинское оборудование.

26 украинских журналистов приняли участие в создании поэтического сборника. Деньги от продажи книги планируют потратить на покупку оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Ныне врачи вынуждены работать на устаревшем оборудовании, которое может в любой момент выйти из строя. Впрочем, сколько удастся собрать денег, организаторы прогнозировать не берутся.