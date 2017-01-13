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Украинский форвард Юрий Коломоец перешел в чемпионат Венгрии http://www.segodnya.ua/img/article/7880/54_main.1484316921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/54_tn.1484316921.jpg Украина Нападающий променял "Ворсклу" на МТК

Украинский форвард Юрий Коломоец перешел в чемпионат Венгрии

Сегодня, 16:15

Нападающий променял "Ворсклу" на МТК

Юрий Коломоец уже в новом клубе. Фото МТК
Юрий Коломоец уже в новом клубе. Фото МТК

Экс-форвард "Александрии" и "Ворсклы" Юрий Коломоец продолжит карьеру в венгерском клубе МТК. Подробности соглашения не разглашаются.

Отметим, что в текущем сезоне Коломоец был самым результативным игроком "Ворсклы": в 16-ти поединках нападающий забил семь мячей. В том числе отметился дублем в победном выездном матче с киевским "Динамо" (2:0).

Из-за финансовых проблем и хронической задержки зарплаты, Коломоец досрочно расторг контракт с полтавским клубом и находился в статусе свободного агента.

МТК по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте, а нынешний сезон проваливает, занимая предпоследнее 11 место. Украинский легионер призван помочь клубу исправить плачевное положение и улучшить результативность.

футбол, чемпионат Венгрии, МТК Будапешт, Юрий Коломоец

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