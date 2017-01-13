Украинский форвард Юрий Коломоец перешел в чемпионат Венгрии

Экс-форвард "Александрии" и "Ворсклы" Юрий Коломоец продолжит карьеру в венгерском клубе МТК. Подробности соглашения не разглашаются.

Отметим, что в текущем сезоне Коломоец был самым результативным игроком "Ворсклы": в 16-ти поединках нападающий забил семь мячей. В том числе отметился дублем в победном выездном матче с киевским "Динамо" (2:0).

Из-за финансовых проблем и хронической задержки зарплаты, Коломоец досрочно расторг контракт с полтавским клубом и находился в статусе свободного агента.

МТК по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте, а нынешний сезон проваливает, занимая предпоследнее 11 место. Украинский легионер призван помочь клубу исправить плачевное положение и улучшить результативность.