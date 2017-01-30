Украинский генерал рассказал, как обменял 12 оккупантов на 560 украинских пленных

Сегодня, 13:07

Также военачальник посоветовал Савченко меньше публичности в ее переговорах по освобождению пленных украинцев

Думанский смог в свое время освободить всех пленных. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Думанский смог в свое время освободить всех пленных. Фото: архив "Сегодня"

Экс-начальник Генерального штаба Юрий Думанский заявил, что смог заставить военное руководство оккупантов совершить обмен, который позволил вернуть всех пленных украинцев домой, а взамен отдали 12 российских десантников. Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"В свое время я поменял 12 десантников РФ на всех наших пленных. Я заставил посла РФ и командующего ВДВ РФ подписать этот протокол. Очень сложные были переговоры, но я их заставил. С Ростова-на-Дону я забрал 560 пленных. И дополнительно у меня появилась возможность забрать всех наших погибших, раненых и тех пленных, которые были в "Иловайском котле", – рассказал Думанский.

Также он рассказал, как вызволял из плена журналиста Егора Воробьева.

"Я освобождал в 2014 году журналиста Воробьева. Я его забирал у Безлера. Я вышел на прямой контакт с Безлером и сказал: "Найди мне этого журналиста". Он нашел, и я поехал его забирать возле Горловки", – сказал генерал.

Напомним, что журналист Воробьев попал в окружение и был взят в плен под Иловайском в 2014 году. Оккупанты его сочли диверсантом. 7 октября 2014 года стало известно о его освобождении.

Что касается инициатив народного депутата Надежды Савченко участвовать в обмене пленными, Думанский отметил: "Я бы ей рекомендовал делать это непублично. Если ты хочешь это делать – делай, но меньше об этом говори".
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