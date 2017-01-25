Украинский консул раскрыл подробности избиения украинских студентов в Польше

Конфликт между польскими гражданами и украинскими студентами начался из-за национальной принадлежности Львова. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк

По его словам, задержанным в результате конфликта полякам выставлено обвинение местной прокуратурой.

"Произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов – это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка. Это было ночью, в каком они были состоянии – неизвестно. 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу. Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой", – сказал Павлюк.

Он добавил, что Следствие проводит районная прокуратура Жешува

Как сообщалось, в польском городе Жешув (Rzeszów) избили группу студентов из Украины. Инцидент произошел 21 января днем, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие.