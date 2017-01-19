Украинский консул уточнил информацию о жертвах лавины в Италии

Украинцев среди жертв снежной стихии нет, однако сообщается, что внутри отеля много погибших

Украинцев нет среди жертв лавины, сошедщей 18 января в Италии и накрывшей отель Rigopiano di Farindola. Об этом сказано в сообщении пресс-службы консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Консул Украины сообщает, что украинцев не было среди гостей или сотрудников в накрытом снежной лавиной отеле в Италии", – говорится в сообщении.

Консул України повідомляє, що українців не було серед гостей чи службовців в накритому сніглавиною готелі в #Італія. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 січня 2017 р.

Как сообщалось, спасатели итальянской провинции Пескара, где снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola, утверждают, что внутри помещения много погибших.

По словам руководителя горных спасателей, лавина была огромной и, скорее всего, сошла с горы из-за утреннего землетрясения. Отмечается, что в отеле на момент схождение лавины были 22 посетителя, а также персонал.

Напомним, 18 января в итальянской области Абруццо снежная лавина полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola. Также отмечалось, что связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна.