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Украинский легионер в Турции Александр Караваев: "Теракты? Я жил и играл в Запорожье – в 200 км от войны" http://www.segodnya.ua/img/article/7866/99_main.1484028454.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/99_tn.1484028454.jpg Украина Украинский полузащитник турецкого "Фенербахче" – о том, что значит башкан и почему не боится терактов

Украинский легионер в Турции Александр Караваев: "Теракты? Я жил и играл в Запорожье – в 200 км от войны"

Сегодня, 09:11

Украинский полузащитник турецкого "Фенербахче" – о том, что значит башкан и почему не боится терактов

Александр Караваев. 11-й номер. В первой игре записал на свой счет 1 гол + 1 ассист
Александр Караваев. 11-й номер. В первой игре записал на свой счет 1 гол + 1 ассист

Год украинских футболистов в Турции начался и хорошо, и плохо. Вон Селезнев уже нашел там тренера... по боксу, которым, оказывается, много лет занимается! При этом за "Карабюкспор" Евгений дебютировал с поражения 1:4 от "Аланьяспора". Но самое обидное: его партнер Рыбка в этом спарринге, столкнувшись со своим же защитником, повредил колено и выбыл до 8 недель. Теперь передвигается на костылях. Вот она, растренированность. Или чрезмерное желание себя проявить? Лучше дела у Караваева, который, будто оправдывая полученный в "Фенербахче" 11-й номер, выдал 1 гол + 1 ассист в контрольной игре с "Денизлиспором" в Анталии (5:1). теркПосле этого вингер, арендованный стамбульцами у "Шахтера" на полгода, охотно уделил время "Сегодня", поразив нас уверенным произношением трудновыговариваемых имен своих турецких одноклубников.

— Что меня больше всего удивило? Ван Перси, Шкртел, Волкан Демирель — люди с мировыми именами, а в общении, как обычные ребята со двора. Все понимают, что ты новенький, и помогают в плане адаптации, — говорит Караваев. — Шкртел, что ни спросишь, подскажет. Он даже русский немного знает. Турки — Хасан-Али Кальдирим, Шенер Осбайракли — интересуются: "На каком языке разговариваешь?". Я говорю: "Ну, на английском". Почти все его тут понимают. И что самое главное, не пихают, если, скажем, пас неточный отдал. А если исправляешься, аплодируют. Посвящение в новички команды? Пока его не было. И к лучшему! Я таких мероприятий стесняюсь. Но если уж придется, какую-нибудь песню, думаю, спою. Больше всего здесь мне помогает Нойштедтер. Рома из Днепра. Помимо английского, немецкого, турецкого, знает и русский. Так что перевести может все!

— Ваш переход в "Фенер" сопровождался анонсами битвы за место в составе с Ленсом. И вот с его передачи вы забиваете свой первый гол за клуб...
— Джермейн — классный парень! Когда я зашел в автобус, он сразу мне сказал: "Иди садись ко мне, мой друг! Будем вместе". Он вспомнил, как я в "Заре" играл против него. Спрашивал про динамовцев, про Ярмоленко, был удивлен, что Рауль Рианчо сейчас в сборной Украины. Здесь нет такого, как у нас принято, — мол, если человек — твой конкурент, то вы с ним не общаетесь. Никаких подстав, недолюбливания.

— В каком амплуа вас видит Дик Адвокаат?
— Говорили с ним, кстати, на английском. И тренер сразу сказал, что видит меня на моей родной позиции правого полузащитника. Она у них проблемная. Того же Ленса ставили туда вынужденно. Сейчас я вышел справа, Джермейн — слева. Выбежали в контратаку, и со второго его паса я забил. Ощущения в тот момент? Если честно, немного успокоился. Потому что от понимания того, в какой клуб я пришел, с какими болельщиками, как ни крути, переживания были. А я хочу доказать, что приехал не номер отбывать.

— С виду от Адвокаата веет холодом, он — как камень...
— Та нет! Адвокаат еще тот весельчак, хотя на тренировках может и прикрикнуть. А так — европейский человек: и по плечу хлопнет, и пошутит. Кстати, партнеры спрашивали у меня: "Как к тебе обращаться?". Я говорю: "Как хотите: Олекс, Олександр, Кара, Саша". А тренер сказал: "Саша! Я знаю это имя". Работал ведь в "Зените". Так меня все и называют — Саша.

— А как у вас с турецким?
— Некоторые слова уже понимаю. Мараба — привет, тешеккюр эдерим — спасибо, башкан — президент. Но учителя турецкого нанимать не буду, лучше английский подтянуть.

— Турки пишут, что вы раньше всех приходите на тренировки, за 15 минут до начала...
— Да нет. В Стамбуле тренировок еще не было. Сейчас у нас сборы в Анталье. И все приходим одновременно. Кстати, тут море фанов даже на тренировочных занятиях, куча папарацци. Команда пользуется огромным интересом. Все с тобой фоткаются, просят подарить футболку. Но ту, в которой провел дебютный матч, оставил себе. На память.

— Пример Бойко, у которого в Турции не сложилось, вас при переходе не настораживал?
— Нет, конечно! Если тебе надо, ты себя проявишь. Если не хочешь, у тебя ничего и не получится. А у меня огромное желание, я хочу расти.

— Уже успели поселиться в Стамбуле?
— Еще нет — сразу уехали на сборы. Я, конечно, спрашивал насчет жилья. Сказали, что пару дней побуду в гостинице, а потом определят в закрытый коттеджный комплекс, где обитают игроки команды. Тогда уже ко мне приедет и семья.

— Кстати, близкие не отговаривали от Турции, учитывая многочисленные теракты в этой стране?
— В футбольные вопросы близкие вообще не лезут. Что касается терактов, конечно, отговаривали. Ну а что делать? Я жил и играл в Запорожье — в 200 км идет война. Да, в Стамбуле происходят теракты, но как-то же 18 млн человек тут живут. Повторюсь, это для меня большой шаг в карьере, буду пробовать.

— В "Фенер" сватают Гладкого, Сидорчука...
— Буду только рад их приезду. Мы дружим. У нас общий агент — Вадим Шаблий.

— Весной "Фенербахче" ждет матч против "Карабюкспора". Готовы забить Рыбке, как Кравец забил Бойко в Испании?
— Ну, на поле уже не смотришь, друг против тебя играет или брат.
Евгений Селезнев, Фенербахче, Александр Рыбка, Александр Караваев

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Автор:

Люлька Олег

Источник:

Сегодня|Спорт

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