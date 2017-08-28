Украинские парашютисты установили новый рекорд

Прыжки вингсьютеров долгое время были запрещены в мире из-за их опасности для жизни

Украинские парашютисты установили новый для Украины рекорд: на высоте птичьего полета они образовали ромб из 15 человек.

Для прыжков экстремалы используют крылатые костюмы с парашютом, которые называются вингсьют.

Скорость полета в таком костюме-крыле может достигать 150 километров в час, и если парашютисты пересекутся, последствия могут быть фатальными. Из-за этого прыжки долгое время были запрещены во всем мире. Их позволили лишь несколько лет назад – современное снаряжение существенно снизило риск.