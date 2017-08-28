Украинские парашютисты установили новый рекорд

Сегодня, 12:54

Прыжки вингсьютеров долгое время были запрещены в мире из-за их опасности для жизни


Украинские парашютисты установили новый для Украины рекорд: на высоте птичьего полета они образовали ромб из 15 человек.

Для прыжков экстремалы используют крылатые костюмы с парашютом, которые называются вингсьют.

Скорость полета в таком костюме-крыле может достигать 150 километров в час, и если парашютисты пересекутся, последствия могут быть фатальными. Из-за этого прыжки долгое время были запрещены во всем мире. Их позволили лишь несколько лет назад – современное снаряжение существенно снизило риск.
видео, рекорд, экстремалы, прыжки, парашютисты, вингсьют

Вы сейчас просматриваете новость "Украинские парашютисты установили новый рекорд". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти

В столице появилась интерактивная карта для любителей экстремального спорта

В Киеве появилась карта для экстремалов

23 Июля, 23:52

Онлайн-ресурс предлагает 24 вида активного отдыха в столице 

Происшествия

Ребенок на краю крыши. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве девочка-экстремалка сидит на краю крыши многоэтажки и пускает мыльные пузыри

13 Июля, 11:57

Ребенок находится на крыше без страховки  

Днепр

Видеошок: в Днепре экстремалы прошлись по канату между 26-этажками

30 Апреля, 05:39

Достижение зафиксировал представитель Книги национальных рекордов

Мир

Серфингисты оседлали потоки воды, возникшие после урагана

31 Марта, 13:02

Группа экстремалов решила заняться любимым делом несмотря на природные катаклизмы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования