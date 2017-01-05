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Украину на Рождество завалит снегом: выпадет до 35 сантиметров осадков http://www.segodnya.ua/img/article/7857/19_main.1483609512.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/19_tn.1483609512.jpg Украина Спасатели и синоптики предупреждают о морозах и опасных погодных явлениях

Украину на Рождество завалит снегом: выпадет до 35 сантиметров осадков

Сегодня, 11:43

Спасатели и синоптики предупреждают о морозах и опасных погодных явлениях

В Украину идут снегопады. Фото: Pixabay
В Украину идут снегопады. Фото: Pixabay

На рождественские праздники в Украине ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см", – отмечается на официальной странице ГСЧС в Facebook.

В Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, минимальная температура снизится до 15-18 градусов мороза.

Также в Украине ожидаются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с.

Отмечается, что 9 января синоптики ждут ослабления и прекращения опасных природных явлений.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры.
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