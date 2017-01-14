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В 2016 году в Украине запретили 38 российских фильмов http://www.segodnya.ua/img/article/7881/95_main.1484384407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/95_tn.1484384407.jpg Украина Разрешение на прокат в украинских кинотеатрах получили лишь семь кинолент из РФ

В 2016 году в Украине запретили 38 российских фильмов

Сегодня, 10:59

Разрешение на прокат в украинских кинотеатрах получили лишь семь кинолент из РФ

В 2016 году в Украине запретили 38 российских фильмов. Фото: ТАСС
В 2016 году в Украине запретили 38 российских фильмов. Фото: ТАСС

Государственное агентство по вопросам кино озвучило статистику за 2016 год, сколько российских фильмов было разрешено, а сколько запрещено к показу в Украине, передают "Украинские новости".

Так, экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации запретила в Украине показ 38 российских фильмов и сериалов, а разрешили прокат в кинотеатрах только 7 российских фильмов.

Среди запрещенных фильмов и сериалов, такие: "Последний секрет мастера", "Лютый", "Под прикрытием", "Ладога", "Путь к сердцу мужчины", "Игра", "Ночные стражи", "Самозванка" и другие.

Для сравнения, в 2014 году было запрещено 166 российских фильмов и сериалов, а в 2015 году – 82.

Разрешили в прошлом году прокат таких российских фильмов в Украине: "30 свиданий", "Статус: Свободен", "День выборов 2", "Хардкор", "Дигеры", "Дуэлянт" и "Коллектор".

Напомним, государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине телевизионный сериал "Отель Элеон".
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