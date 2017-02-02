В аэропорту "Борисполь" задержали пассажира за драку с пограничником (видео)

Сегодня, 12:50

Мужчина называл себя генералом и героем России, а также оскорблял сотрудников погранслужбы


Пограничники задержали пассажира в аэропорту "Борисполь" за драку во время прохождения паспортного контроля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Указанный гражданин прибыл рейсом Стамбул - Киев. Во время мероприятий пограничного контроля представил для проверки документов вид на жительство в Турции. А паспорт, который дает право на пересечение государственной границы, человек предоставить отказался, отметив, что гражданин Турции и будет общаться только в присутствии посла Турции в Украине. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что он является гражданином Украины", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что во время прохождения контроля в аэропорту он вел себя неадекватно и агрессивно.

"Во время общения с сотрудниками Госпогранслужбы нанес телесные повреждения старшему смены пограничных нарядов. Пограничники на возможную провокацию не поддались и в рамках предоставленных полномочий нарушителя задержали и передали сотрудникам Национальной полиции", – отметили в пресс-службе ГПСУ.

Агрессивному украинцу за такие действия грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 2 ч. 3 УК.

Отметим, что, как видно на видео, мужчина называл себя генералом и героем России, а также оскорблял сотрудников погранслужбы.
борисполь, пограничники, аэропорт, пассажир, мужчина

Вы сейчас просматриваете новость "В аэропорту "Борисполь" задержали пассажира за драку с пограничником (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Вещи, якобы, оказались подарком. Фото: aurumserg.ru

В "Борисполе" у украинки отобрали брендовые вещи

29 Января, 16:14

Женщина с дорогой одеждой вернулась из Парижа

Украина

АМКУ оштрафовал "Борисполь". Фото: Facebook / airportboryspil

АМКУ оштрафовал "Борисполь" на 12,7 млн грн

24 Января, 14:26

Антимонопольный комитет обязал аэропорт устранить нарушения до марта 2017 года

Транспорт

Фото: turistua.com

Добраться до аэропорта "Борисполь" стало на 20 грн дороже

23 Января, 15:06

Изменение стоимости произошло с 1-го января 2017-го года, сообщают в компании

Происшествия

Поддельные паспорта обнаружили при проверке документов

В "Борисполе" поймали трех иностранцев с фальшивыми паспортами

23 Января, 14:46

Граждане Афганистана летели в Евросоюз с паспортами Канады, купленными в Дубае

Украина

Россиянина задержали в "Борисполе". Фото: Госпогранслужба

Под Новый год в Борисполе задержали россиянина, подозреваемого в терроризме

1 Января, 16:06

Гражданин Российской Федерации с 2014 года разыскивался Интерполом для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления

Происшествия

ГУ Нацполиции в Закарпатской области

В Борисполе задержали злоумышленника, напавшего с ножом на 13-летнего ребенка

4 Декабря 2016, 20:43

Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования