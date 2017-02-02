В аэропорту "Борисполь" задержали пассажира за драку с пограничником (видео)

Мужчина называл себя генералом и героем России, а также оскорблял сотрудников погранслужбы

Пограничники задержали пассажира в аэропорту "Борисполь" за драку во время прохождения паспортного контроля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Указанный гражданин прибыл рейсом Стамбул - Киев. Во время мероприятий пограничного контроля представил для проверки документов вид на жительство в Турции. А паспорт, который дает право на пересечение государственной границы, человек предоставить отказался, отметив, что гражданин Турции и будет общаться только в присутствии посла Турции в Украине. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что он является гражданином Украины", – говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что во время прохождения контроля в аэропорту он вел себя неадекватно и агрессивно.

"Во время общения с сотрудниками Госпогранслужбы нанес телесные повреждения старшему смены пограничных нарядов. Пограничники на возможную провокацию не поддались и в рамках предоставленных полномочий нарушителя задержали и передали сотрудникам Национальной полиции", – отметили в пресс-службе ГПСУ.

Агрессивному украинцу за такие действия грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 2 ч. 3 УК.

Отметим, что, как видно на видео, мужчина называл себя генералом и героем России, а также оскорблял сотрудников погранслужбы.