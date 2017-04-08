В больнице Коростышева умерла женщина вместе с новорожденным малышом

8 Апреля 2017, 20:54

Родные считают, что смерть матери двоих детей и новорожденного ребенка наступила вследствие халатности врачей


В родильном отделении больницы города Коростышев Житомирской области умерла женщина вместе с новорожденным ребенком. Об этом сообщил корреспондент телеканала NewsOne.

По словам родных, у женщины не было проблем со здоровьем. Они считают, что смерть матери двоих детей и новорожденного ребенка наступила вследствие халатности врачей.

Также согласно медицинским документам, состояние здоровья роженицы было хорошим, никаких диагнозов в записях врачей не значилось.

Отметим, что медработники не выдали родственникам погибших матери и ребенка никаких документов о смерти.

Сотрудники полиции заявили, что открыто уголовное производство и ведутся следственные действия. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна дать оценку действиям врачей.
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