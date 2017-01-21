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В центре Киева проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!" http://www.segodnya.ua/img/article/7904/76_main.1485007513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/76_tn.1485007513.jpg Украина Активисты требуют от России прекратить военные действия против Украины

В центре Киева проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!"

Сегодня, 16:04

Активисты требуют от России прекратить военные действия против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Владимир Путин. Фото: из открытых источников

На Майдане Независимости в центре Киеве проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!", которая сегодня также параллельно проходит еще в более чем 50 странах мира.

Около 100 участников мероприятия держат в руках государственные флаги и плакаты, на которых написаны призывы к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.

Выступавшие отметили, что участники требуют от РФ прекратить военные действия против Украины, вывести свои войска и вооружение, освободить украинских заложников, деоккупировать Крым, а также, чтобы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне боевых действий присутствовали вдоль всей линии разграничения ежедневно и круглосуточно и на неконтролируемой Украиной части границы с Россией.

Главная цель акции – привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине.

Как известно, почти три года назад Россия развязала войну в Украине, аннексировав Крым и начав конфликт на Донбассе. Между тем, несмотря на бесчисленные доказательства, РФ продолжает утверждать, что не является стороной конфликта на востоке Украины.
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Источник:

УНИАН

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