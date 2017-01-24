В центры занятости теперь можно записаться по интернету

Для записи в онлайн-очередь необходимо указать свое имя, цель визита, населенный пункт, отделение центра и выбрать время консультации

В Украине начал работать сервис записи безработных на прием в центры занятости по интернету.

Ожидается, что электронная очередь значительно упростит украинцам поиск работы.

"Теперь соискатели смогут без очередей попасть на прием к специалистам ЦЗ: получить первичную или юридическую консультацию или стать на учет", — сообщил и. о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко. Сервис работает на сайте Всеукраинского центра занятости (dcz.gov.ua) — раздел "Электронные сервисы".

Для записи в онлайн-очередь необходимо указать свое имя, цель визита, населенный пункт, отделение центра и выбрать время консультации. После этого система сгенерирует номера талона и специалиста. Приходить на консультацию нужно с паспортом.

"А в течение трех месяцев заработает и модернизированный сайт ведомства, разработанный совместно с ООН. С его помощью человек сможет создавать свой электронный кабинет, размещать в нем видеорезюме, просматривать презентации вакансий и проходить собеседования онлайн", — отметили в ЦЗ.