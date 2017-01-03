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Порошенко поручил МИД вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков украинского писателя Олеся в Чехии http://www.segodnya.ua/img/article/7853/22_main.1483442808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/22_tn.1483442808.jpg Украина Президент также дал поручение связаться с родственниками Олеся в Канаде

Порошенко поручил МИД вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков украинского писателя Олеся в Чехии

Сегодня, 13:52

Президент также дал поручение связаться с родственниками Олеся в Канаде

Раскопанная могила Александра Олеся. Фото: zn.ua
Раскопанная могила Александра Олеся. Фото: zn.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины срочно вмешаться в ситуацию с приннудительной эксгумацией останков известного украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Согласно сообщению, Порошенко также поручил МИД связаться с родственниками Олеся в Канаде для выяснения возможности перезахоронения писателя в Украине.

Напомним, останки украинского писателя Александра Олеся, похороненного на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия), принудительно эксгумированы.

Как сообщается, в могиле Олеся собираются похоронить другого человека.

Издание отмечает, что по чешским законам после погребения родственники или друзья умерших должны платить за место на кладбище ренту размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривен). Александр Олесь умер в 1944 году.

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии изданию, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу в пресс-службе МИД попросили направить информационный запрос.

Александр  Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся - писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН. 
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"Сегодня"

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