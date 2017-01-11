В Черкассах мастерица выпекает оригинальные зделия из кусочков цветного стекла (видео)

Запекаются стеклянные изделия в керамических формах по несколько часов при температуре около 800 градусов

В Черкассах мастерица выпекает в печи оригинальные вазы, тарелки, подсвечники, часы из кусочков цветного стекла. Техникой овладела во время визита в Данию, а сегодня имеет много заказов по Украине и миру.

Мастер Леся Ковальчук рисует схему-заготовку будущего изделия и выбирает для него материал.

"Для того чтобы вынуть разрезанное – мы используем вот такой инструмент. И убираем как бы лишнее", – показывает Леся.

Такая техника работы называется фьюзинг. Работать со стеклом – говорит мастерица – нелегко. Ведь материал капризный и хрупкий.

"У меня вначале было много брака, и я очень отчаивалась, руки опускались, я же материал перевожу и время", – добавила она.

Запекаются стеклянные изделия в керамических формах по несколько часов при температуре около 800 градусов.

Мастер рассказывает: создать два идентичных изделия почти невозможно. Потому что стекло каждый раз по-другому растекается в форме. Поэтому все ее работы эксклюзивные.

"Впервые увидела ее работы, и у меня был сумасшедший восторг. Собственно этот восторг нас и познакомил. С тех пор в моем доме появились ее изделия, которые радуют глаз и когда ко мне приходят гости, люди – они всегда интересуются, что это такое и когда им рассказываешь – они тоже очень удивляются, что со стеклом можно такое делать", – поделилась Людмила Бондаренко, клиентка Леси.

В будущем мастер хочет попробовать объединить в свои изделиях сразу несколько различных техник и материалов. Например, стекло и бетон.

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