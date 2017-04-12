В Черкассах объявили "войну" стихийной торговле: как реагируют продавцы и покупатели

Сегодня, 12:39

Местные власти и полиция проводят специальные рейды по популярным у стихийщиков местам


В Черкассах официально запретили стихийную торговлю. Но продавцов это не остановило – мясом, сыром и молоком торгуют прямо с асфальта. Муниципальные инспекторы и полицейские проводят рейды. 

В 8 утра в центре города на тротуаре возле торгового буквально свалены в кучу пасхальные корзинки. Их продает Тамара, которая приехала из Хуста на Закарпатье. У женщины нет разрешения на торговлю.

Но, несмотря на запрет инспектора, уходить торговцы и не подумали – затеяли спор с инспектором. К беседе на повышенных тонах подключились и местные жители. Конфликт удалось уладить, только когда на продавцов составили протокол.

"Там штрафные санкции предусмотрены от 340 до 1700 гривен. Обычно максимум после 3-4 протокола люди уже не торгуют", – рассказал начальник управления инспекции Черкасского городского совета Александр Давыденко.

И все же обычно, говорят в мэрии, власть ограничивается предупреждением. 

"Не даем людям раскладываться, а если уже разложились, проводим профилактические беседы. Если человек понимает свою правонарушения – собирается – ограничиваемся устным замечанием", – пояснил сотрудник патрульной полиции Черкасс Александр Боровиков.

За месяц количество стихийщиков уменьшилась в разы. Все благодаря рейдам, говорят в мэрии. В частности, торговцы окончательно исчезли с площади возле центрального рынка.
запрет, черкассы, торговцы, продавцы, покупатели, стихийная торговля

Вы сейчас просматриваете новость "В Черкассах объявили "войну" стихийной торговле: как реагируют продавцы и покупатели". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро в Киеве

Выход со станции. Фото: facebook.com/dyominsv.arh

Как выглядит выход из метро "Героев Днепра" в Киеве: сырое мясо и "пробки" из людей

7 Ноября 2016, 11:46

Выход перекрыт торговцами  

Власть

В Киеве алкоголь по ночам не продают уже полгода. Фото: inshe.tv

"Сухой закон" в Киеве: как живется в столице без пива и водки по ночам

6 Апреля, 09:34

Запрет продажи алкоголя по ночам улучшил жизнь киевлян, но покупатели иногда буянят

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования