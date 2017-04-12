В Черкассах объявили "войну" стихийной торговле: как реагируют продавцы и покупатели
Местные власти и полиция проводят специальные рейды по популярным у стихийщиков местам
В Черкассах официально запретили стихийную торговлю. Но продавцов это не остановило – мясом, сыром и молоком торгуют прямо с асфальта. Муниципальные инспекторы и полицейские проводят рейды.
В 8 утра в центре города на тротуаре возле торгового буквально свалены в кучу пасхальные корзинки. Их продает Тамара, которая приехала из Хуста на Закарпатье. У женщины нет разрешения на торговлю.
Но, несмотря на запрет инспектора, уходить торговцы и не подумали – затеяли спор с инспектором. К беседе на повышенных тонах подключились и местные жители. Конфликт удалось уладить, только когда на продавцов составили протокол.
"Там штрафные санкции предусмотрены от 340 до 1700 гривен. Обычно максимум после 3-4 протокола люди уже не торгуют", – рассказал начальник управления инспекции Черкасского городского совета Александр Давыденко.
И все же обычно, говорят в мэрии, власть ограничивается предупреждением.
"Не даем людям раскладываться, а если уже разложились, проводим профилактические беседы. Если человек понимает свою правонарушения – собирается – ограничиваемся устным замечанием", – пояснил сотрудник патрульной полиции Черкасс Александр Боровиков.
За месяц количество стихийщиков уменьшилась в разы. Все благодаря рейдам, говорят в мэрии. В частности, торговцы окончательно исчезли с площади возле центрального рынка.
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