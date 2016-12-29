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В Черкассах парень устроил пожар в доме, забыв выключить плиту (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/38_main.1483026402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/38_tn.1483026402.jpg Украина Потушили пожар за полчаса, обошлось без пострадавших 

В Черкассах парень устроил пожар в доме, забыв выключить плиту (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:45

Потушили пожар за полчаса, обошлось без пострадавших 


В Черкассах горела десятиэтажка. Занялось поздно вечером в квартире на шестом этаже. Там никого не было. Уже через несколько минут густой дым окутал верхние этажи. Оттуда спасателям пришлось эвакуировать всех жителей – всего 22 человека.

Потушили пожар за полчаса. Никто не пострадал, но двухкомнатная квартира, в которой загорелось, выгорела полностью.

По предварительным данным спасателей, 18-летний парень, который снимал жилье, забыл выключить плиту, когда шел из дома.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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