В Черкассах парень устроил пожар в доме, забыв выключить плиту (видео)

Потушили пожар за полчаса, обошлось без пострадавших

В Черкассах горела десятиэтажка. Занялось поздно вечером в квартире на шестом этаже. Там никого не было. Уже через несколько минут густой дым окутал верхние этажи. Оттуда спасателям пришлось эвакуировать всех жителей – всего 22 человека.

Потушили пожар за полчаса. Никто не пострадал, но двухкомнатная квартира, в которой загорелось, выгорела полностью.

По предварительным данным спасателей, 18-летний парень, который снимал жилье, забыл выключить плиту, когда шел из дома.

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